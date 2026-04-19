Instytut Psychiatrii i Neurologii na krawędzi upadku. „Szkoda byłoby stracić to miejsce”

„To proces systematycznej degradacji, który w mojej ocenie nosi znamiona świadomego rozkładu jednej z kluczowych jednostek naukowych w Polsce”, ocenia prof. Adam Płaźnik w liście otwartym do przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. Adama Przybyłkowskiego. Prof. Płaźnik, który w Instytucie przepracował 43 lata, ceniony naukowiec, członek Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk, były zastępca dyrektora Instytutu, właśnie złożył rezygnację z udziału jako gość w Radzie Naukowej IPiN, bo nie chce firmować tej fasadowej instytucji i uczestniczyć w procesie jej degradacji.

IPiN tonie w długach. Ministerstwo Zdrowia, któremu podlega, próbuje naprawić sytuację, więc zmienia co chwila zarządzających IPiN. Deleguje ich z misją przeprowadzenia restrukturyzacji placówki i wprowadzenia oszczędności. Efekt jest tylko taki, że masowo odchodzą pracujący tam lekarze i naukowcy. Jak opisała „Gazeta Wyborcza”, na oddziałach zamkniętych brakuje nawet papieru toaletowego. A na razie jedyną reakcją na doniesienia o kryzysowej sytuacji w Instytucie jest mail dyrekcji do pracowników ograniczający możliwość udzielania mediom informacji na temat sytuacji w placówce.

Na minusie

Instytut balansuje na krawędzi upadku. Zadłużenie przekroczyło 50 proc. przychodów. – Dla szpitali punkt krytyczny zadłużenia ustala się na 30 proc. – mówi profesor dr hab. med. Paweł Mierzejewski, psychiatra, były zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, strategii i rozwoju Instytutu, dziś kierownik Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego.