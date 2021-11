Kryzys na polskiej granicy. Czy Unia zapłaci za mur i naciśnie na Moskwę?

Choć atmosfera wokół Warszawy bywa w Unii mocno zatruwana sporami o praworządność, to teraz nie ma to przesadnego znaczenia. Uszczelnianie granicy zewnętrznej Unii (a także NATO) jest de facto uszczelnianiem granicy Niemiec, Francji czy Beneluksu. Bruksela zastanawia się, czy i jak nacisnąć na Moskwę.

Polska niemal od początku kryzysu na granicy promowała w Unii nowe sankcje wobec Aleksandra Łukaszenki oraz taktykę mocnego przymykania oka na wymogi humanitarne. Ze sporym powodzeniem.

Kryzys na granicy. UE musi zadbać o własny interes

Unia Europejska szykuje się do rychłego zatwierdzenia piątego pakietu restrykcji wobec Białorusi za migracyjny „atak hybrydowy” (poprzednie sankcje wiązały się z prześladowaniami politycznymi), nad którym unijni dyplomaci oraz eksperci pracują od września pod mocną presją Polski i Litwy.

Sprawę przesilenia na granicy białoruskiej Polacy i Litwini wręcz do znudzenia podnosili na stosownych forach eksperckich i politycznych od końca sierpnia, ale jeszcze we wrześniu narzekali na zbytnią opieszałość Brukseli w pracach nad nowymi sankcjami. Jednak im gorzej działo się na granicy, tym bardziej rosło zaniepokojenie w Unii. Swoistym przełomem był październikowy szczyt UE (wraz z kilkunastodniowymi przygotowaniami dyplomatów do tego zjazdu w Brukseli). Wtedy – choć polskie relacje medialne ze szczytu zdominowała debata o orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej – bardzo dużo dyskutowano właśnie o Łukaszence.

Choć atmosfera wokół Warszawy bywa w Unii mocno zatruwana sporami o praworządność, a w przypadku granicy – także oporem wobec zaproszenia Fronteksu (o czym później) – to jednak teraz nie ma to przesadnego znaczenia. Uszczelnianie wschodniej granicy zewnętrznej Unii (a również NATO) jest – pod względem migracyjnym – de facto uszczelnianiem granicy Niemiec, Francji, Beneluksu, dokąd zmierzają migranci zwożeni na pogranicze przez reżim Łukaszenki. Dlatego w UE stanowczo nie ma także apetytu na dawanie Polsce nauczki za wcześniejsze sabotowanie „solidarnościowych” elementów unijnej polityki migracyjnej. Przeciwnie, skoro wsparcie Polski i Litwy jest zarazem dbałością o interes własny, to Warszawa i Wilno mogą liczyć na taką unijną solidarność bez względu na to, kto u nich rządzi.

Kryzys na granicy. Czy Unia sfinansuje mur w Polsce

Na tamtym szczycie ponaglono instytucje UE do opracowania nowych restrykcji, które pozostają głównym narzędziem wobec Łukaszenki, a także burzliwie debatowano o finansowaniu budowy barier granicznych z budżetu UE.

Ursula von der Leyen bezpośrednio po szczycie ogłosiła, że w „Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim od dawna panuje pogląd, że nie będzie finansowania drutów kolczastych i murów” z pieniędzy unijnych. Odebrano to jako odmowę Brukseli wobec apelu „sojuszu granicznego” 12 krajów, w tym Polski, krajów bałtyckich, Danii, Austrii, Grecji, Węgier, Bułgarii (pionierem tego postulatu było Wilno). Te państwa we wspólnym piśmie domagały się, by Unia łożyła ze swej wspólnej kasy na umacnianie wspólnych granic.

Wedle brukselskich przecieków von der Leyen została za swe słowa wręcz zbesztana m.in. przez duńską premier Mette Frederiksen. A Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej – także podczas swej środowej wizyty w Warszawie – przypomina, że wbrew tamtym deklaracjom dyskusja o finansowaniu murów wcale nie została zamknięta. Zresztą, wedle nieoficjalnych ocen w Brukseli do tego pomysłu zaczyna się przychylać już większość krajów Unii.

UE szykuje sankcje. Piąty pakiet, potem szósty

Szefowie MSZ-ów z 27 krajów Unii powinni w najbliższy poniedziałek dać zielone światło dla wydłużenia unijnej „czarnej listy” o ok. 30 osób i instytucji z Białorusi (możliwe, że nazwiska będą opublikowane ze sporym opóźnieniem) zaangażowanych w „atak hybrydowy” Łukaszenki. UE w tym tygodniu zatwierdziła także wstępną decyzję z września o zakończeniu ułatwień wizowych dla białoruskich oficjeli podróżujących do Europy.

Bruksela pracuje też nad wzmocnieniem sankcji wobec białoruskich linii lotniczych – już od paru miesięcy nie mogą latać do UE, ale teraz chodzi o odcięcie ich m.in. od leasingowego wypożyczania samolotów przez firmy prawnie zakotwiczone w Irlandii. Dublin już ponoć zgodził się na zapisy sankcyjne respektujące dotychczasowe kontrakty leasingowe, lecz zabraniające zawierania nowych umów z Białorusinami.

Głównymi węzłami przerzutu migrantów do Mińska jest Stambuł, Dubaj oraz Moskwa, więc w Brukseli trwają dyskusje, jak zagrozić sankcjami – najaktywniejszym w tej kwestii – liniom tureckim, za to na razie mało mówi się o Aerofłocie.

Sfinalizowanie piątego pakietu sankcji wobec Białorusi ma dać początek pracom nad pakietem szóstym. Pojawiają się już spekulacje w sprawie możliwości zaostrzenia restrykcji gospodarczych wobec Mińska, choć te przyjęte przez ostatniego lata – po uprowadzeniu Romana Protasiewicza – i wymierzone w białoruski eksport soli potasowej (używanej w nawozach sztucznych), w przemysł tytoniowy oraz petrochemiczny, zaczną najboleśniej uderzać w Białoruś dopiero na początku 2022 r. ze względu na wygasanie starych kontraktów biznesowych.

Kryzys na granicy. Jak nacisnąć na Moskwę

Natomiast najtrudniejszym teraz politycznie (i gospodarczo) dylematem krajów UE w sprawie wydarzeń na granicy białoruskiej jest pytanie, czy i jak nacisnąć na Moskwę. Bez rosyjskiego przyzwolenia Łukaszenka nie prowadziłby tak długiego i coraz bardziej eskalującego „ataku migracyjnego” wobec UE.

Przecięcie, lub co najmniej mocne ograniczenie, prowadzącego przez Białoruś lądowego (kolejowego oraz drogowego) tranzytu między Rosją a Unią Europejską byłoby – wedle rzeczników takiego kroku – skutecznym środkiem nacisku na Kreml, a zatem pośrednio na Łukaszenkę. Jednak krajom Unii jest na razie bardzo daleko do konsensusu co do ewentualnych nowych mocnych działań wobec Moskwy.

Premier Morawiecki zwrócił się do Michela o zwołanie telekonferencyjnego szczytu UE o Białorusi, który wydaje się teraz bardzo prawdopodobny, choć dopiero po przyszłotygodniowym posiedzeniu szefów dyplomacji w Radzie UE. Margaritis Schinas, jeden z wiceprzewodniczących Komisji, wybiera się w najbliższych dniach m.in. na Bliski Wschód, by ponaglać kraje pochodzenia i tranzytu migrantów do współpracy w przecinaniu tych szlaków na Białoruś. Bruksela prowadzi takie naciski już od ostatniego lata, ale teraz rośnie presja, by instytucje UE zaczęły mocniej wykorzystywać pieniądze, czyli groźbę wstrzymania unijnych funduszy pomocowych lub obietnice dodatkowych kwot dla tych krajów.

Zwłaszcza Berlin mocno wypytuje teraz Komisję, co i jak robiła dotąd w tej kwestii i jak teraz zamierza prowadzić tę ofensywę dyplomatyczną. Bruksela od początku przesilenia na granicy prezentowała linię „twierdzy Europy” utwardzoną politycznymi efektami kryzysu migracyjnego 2015–16. Jednak gdy na polskim pograniczu z Białorusią odnotowano pierwsze zgony, komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson – to był efekt wewnątrzbrukselskich sporów, jak bardzo odpuścić wymogi humanitarne – zaczęła domagać się obecności Frontekstu na polskiej granicy. Frontex – zwłaszcza na tym etapie kryzysu i rozbudowy tej agencji – mógłby zaoferować przede wszystkim ludzi do „zarządzania” granicą (rejestrowania migrantów, pomocy w procedurach azylowych), ale nie do „twardej” obrony. Dlatego prawdziwą intencją Komisji było zwiększenie „przejrzystości” co do działań Polaków na pograniczu, choćby dzięki urzędnikom łącznikowym Frontekstu.

Komisja Europejska nadal ponawia ofertę pomocy ze strony Fronteksu (i innych unijnych agend), a Polska nadal odmawia. Ale teraz w Brukseli ta sprawa – choć nadal podnoszona w europarlamencie – spadła z listy priorytetów.

Trzeba pamiętać, że wschodnia granica Polski jest także granicą zewnętrzną NATO i dlatego Polska, Litwa i Łotwa regularnie otrzymują publiczne wyrazy wsparcia ze strony kwatery głównej Sojuszu. Na tym etapie NATO zapewne może oferować niejawną pomoc, np. wywiadowczą (Polska nie informowała o ewentualnych prośbach np. o wsparcie sprzętowe), ale głównym wsparciem – jak zawsze – pozostaje odstraszająca siła Sojuszu w obronie terytorialnej.

