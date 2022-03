Rząd marionetkowy w Kijowie? Sowiecka strategia Putina

Zajęcie Kijowa ułatwiłoby instalację rządu marionetkowego zgodnie ze starą, jeszcze sowiecką strategią. Według niej okupację trzeba przypudrować jakąś dekoracją, propagandowo użytecznym wasalnym niby-rządem.

Amerykański senator Marco Rubio zamieścił na swoim Twitterze domniemany plan działań Rosji w Ukrainie. Zdominowanie przestrzeni powietrznej miało nastąpić w ciągu pierwszych 12 godz., sparaliżowanie łączności po 36 godz. od ataku, ominięcie większych miast przez rosyjskie siły zbrojne, okrążenie Kijowa i zmuszenie ukraińskiego rządu do ucieczki w ciągu 48 godz. oraz zainstalowania marionetkowego rządu po 72 godz. Wyznaczony czas minął, odnotowuje Rubio, a żaden z tych punktów nie został zrealizowany.

Putinowi chodzi głównie o Kijów

Przebieg rosyjskiej ofensywy wskazuje, że celem Władimira Putina jest przede wszystkim przejęcie Kijowa, bo przechwycenie stolicy to nie tylko zajęcie trzymilionowej metropolii, węzła administracyjno-gospodarczo-transportowego, ale także miejsca symbolicznego. Raz z racji historii. Etap Rusi Kijowskiej Putin próbował zawłaszczyć już lata temu, stwierdzając, że książę Włodzimierz Wielki, chrzciciel Rusi, „położył podwaliny pod jednolity naród rosyjski” i „przyczynił się do zbudowania silnego, scentralizowanego państwa rosyjskiego”. Po drugie, chodzi o symbol, silnie działający zwłaszcza w tych krajach i społeczeństwach – Rosja i Ukraina do nich należą – gdzie władza jest scentralizowana, a stolica, z jej elitą, urzędnikami, uczelniami i sklepami, jest punktem odniesienia, centrum decyzyjnym, miejscem kształtującym mody i adresem, do którego się po prostu aspiruje.

Zajęcie Kijowa ułatwiłoby także instalację rządu marionetkowego zgodnie ze starą, jeszcze sowiecką strategią. Według niej okupację trzeba przypudrować jakąś dekoracją, propagandowo użytecznym wasalnym niby-rządem mającym być reprezentatywnym przedstawicielstwem mieszkańców podbitych terenów. Taki rząd zajmuje się administracją, werbowaniem zwolenników i prześladowaniem lokalnych przeciwników, ale do najważniejszych spraw się nie bierze, te wojskowe i inne o znaczeniu strategicznym czy zwyczajnie ważne dla ZSRR/Rosji pozostają wyłączną domeną Moskwy.

Operację takiego rodzaju – z reguły pod hasłem wyzwolenia spod czyjegoś jarzma – ćwiczono wielokrotnie, komitety rewolucyjne szły z bolszewicką armią w 1920 r., później w Polsce był PKWN, Finlandia miała Otto Kuusinena itd. W fińskim przypadku się nie udało, bo Armia Czerwona napotkała na zbyt zacięty opór, Stalin podczas wojny rozpoczętej pod koniec 1939 r. nie dał rady podbić całego terytorium zachodniego sąsiada i musiał zadowolić się jedynie kadłubkową tzw. Fińską Republiką Demokratyczną, obejmującą część Karelii. Zresztą już nieco po ponad 3 miesiącach FRD została wchłonięta przez ZSRR.

Janukowycz zamiast Zełeńskiego?

Figuranci nie potrzebują popularności wśród mieszkańców ani ich sympatii. Są przede wszystkim przedstawicielami okupanta, przychylność opinii publicznej gwarantują jego bagnety i czołgi. Te w Ukrainie przez pierwsze trzy dni ofensywy nie zajechały dość daleko. Nie ma więc warunków, by odtrąbić sukces wojskowy, „wyzwolenie” i do rozpoczęcia – jak to ujął Putin, rzucając rozkaz do ataku – „denazyfikacji” ukraińskiego państwa.

W styczniu brytyjski wywiad sugerował, że kandydatem Rosji w razie powodzenia inwazji może nie być wcale ukrywający się w Rosji były prorosyjski prezydent Wiktor Janukowycz, obalony przez obywatelskie protesty, a Jewhen Murajew, były ukraiński deputowany. Sam zainteresowany dementował, ale władze w Kijowie uznały sugestie za sensowne, skoro podobnie drugorzędne postaci miejscowej polityki były wybierane na kierownicze stanowiska na okupowanym przez Rosjan Krymie i w separatystycznych republikach w Donbasie. Niedługo później raport swojego wywiadu nagłośniła niemiecka prasa. Tu pobrzmiewają ślady wzorców Czeki, NKWD i KGB. Rosjanie mają planować rozbicie sił ukraińskich w polu, obleganie największych miast, gdzie uaktywnią się agenci i dywersanci, dalej jest stworzenie udawanego parlamentu, pewnie o nazwie Rady Ludowej.

Selekcja jej członków już pewnie została przeprowadzona. Taka rada miałaby z kolei wybrać rząd, który według niemieckiego wywiadu miałby zająć się złamaniem nieprzekonanych obywateli, szczególnie oporni lub uznani za niebezpiecznych trafiliby do obozów. Przyszłością tak zorganizowanej Ukrainy byłoby dołączenie – obok Białorusi – do Państwa Związkowego, geopolitycznego zombi będącego próbą wskrzeszenia ZSRR. Tuż przed rozpoczęciem inwazji służby Stanów Zjednoczonych ostrzegały o przygotowanych listach osób uznawanych za wrogich Rosji, w tym działaczy politycznych, organizacji pozarządowych, szczególnie walczących z korupcją i o prawa osób LGBT, członków mniejszości etnicznych i religijnych oraz mieszkających w Ukrainie białoruskich i rosyjskich dysydentów.

Zostaje jeszcze wersja rozbioru

Przebieg zdarzeń w Ukrainie wskazuje, że zachodnie służby wywiadowcze poprawnie rozpoznały rosyjskie przygotowania i intencje, a także termin ataku, od tygodni zapowiadany przez wspólnotę wywiadowczą na końcówkę lutego. Plan z marionetkowym rządem, obozami dla przeciwników i listami proskrypcyjnymi czeka na wcielenie w życie, o ile pozwolą na to okoliczności. Wśród dostępnych scenariuszy zostaje jeszcze wersja rozbioru, np. z kolaboracyjnym rządem na wschodzie.

I jeszcze kwestia uznania tak narzuconej władzy. Dotychczasowy opór sugeruje, że w przypadku klęski regularnych sił zbrojnych otwarty zostanie front wojny partyzanckiej, poplecznicy Rosji będą atakowani jako pierwsi. Na sympatię społeczną nie mają co liczyć, tak samo rząd figurantów byłby szczelnie izolowany i obłożony restrykcyjnymi sankcjami.