Embargo USA na rosyjskie surowce. Biden daje przykład Europie

Po długich wahaniach Joe Biden ogłosił zakaz dalszego importu ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla z Rosji – jako kolejną sankcję w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Na razie nie będzie to bolesny cios dla Putina, ale ma ogromne znaczenie polityczne.

Do zablokowania importu paliw kopalnych z Rosji wzywał od dawna prezydent Zełenski, a w USA apelowali o to politycy Partii Republikańskiej, a z czasem także Partii Demokratycznej i liczni komentatorzy. Podkreślali oni, że pozbawienie Rosji dochodów z surowców energetycznych, stanowiących obok broni jej największy artykuł eksportowy, byłoby najbardziej dotkliwe dla jej gospodarki. Decyzja Bidena nie będzie na razie szczególnie bolesnym ciosem dla Putina, ale ma ogromne znaczenie polityczne i na dłuższą metę może przyczynić się do jego klęski.

Nowy pakiet sankcji USA na Rosję

Jak poinformował Biały Dom, Biden podpisze dekret zabraniający oprócz przywozu z Rosji ropy, gazu i węgla także wszelkich nowych amerykańskich inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym. Zakazuje on także Amerykanom „finansowania i wspomagania” firm zagranicznych inwestujących w produkcję energii w Rosji. Dziś również Izba Reprezentantów Kongresu ma uchwalić ustawę o sankcjach, z zakazem importu rosyjskiej ropy i gazu włącznie.



Ropa z Rosji to zaledwie 8 proc. amerykańskiego importu tego surowca, więc Putin nie odczuje specjalnie ekonomicznych skutków kroku USA. Odczułby, gdyby to samo zrobiły kraje Unii Europejskiej, ale są one znacznie bardziej zależne od rosyjskiej energii, bo ropa z Rosji stanowi 27 proc. ich importu. Jeszcze bardziej uzależnione są od rosyjskiego gazu (40 proc.). Europejczycy nie mogą sobie więc pozwolić na razie na krok analogiczny do amerykańskiego, chociaż UE zapowiedziała, że ograniczy w tym roku o 66 proc. import gazu z Rosji. Ogłaszając we wtorek swój zakaz, Biden okazał zrozumienie dla sojuszników, mówiąc: „Zdajemy sobie sprawę, iż nasi partnerzy nie są w takiej sytuacji, żeby mogli do nas dołączyć”.

Biden złagodzi „ból na stacjach benzynowych”

Amerykański prezydent podjął odważną decyzję, ponieważ jej bezpośrednim efektem będzie dalsza zwyżka cen benzyny w USA, której najtańsza odmiana (niskooktanowa regular) już kosztuje średnio 4,17 dol. za galon (1 galon – 3,75 litra), a w konsekwencji wzrost inflacji. Benzyna to w Ameryce artykuł pierwszej potrzeby w stopniu większym niż w Europie, gdzie odległości są mniejsze i transport publiczny lepiej rozwinięty. Biden przyznał, że koszt sankcji na Rosję jest wysoki i obiecał Amerykanom złagodzenie „bólu na stacjach benzynowych”; wcześniej, w wygłoszonym niedawno orędziu o stanie państwa, powiedział, że sięgnie do strategicznych rezerw ropy. We wtorek wezwał także koncerny naftowe, aby „nie wykorzystywały obecnej sytuacji” kosztem konsumentów, gdyż – jak powiedział – „nie czas na czerpanie nadmiernych zysków”.



Administracja Bidena rozmawia z rządem Wenezueli i może wkrótce rozmawiać z rządem Arabii Saudyjskiej – czołowymi producentami ropy – aby skłonić ich do zwiększenia jej wydobycia, co spowodowałoby spadek cen. Słychać nawet o ewentualnych pertraktacjach z Iranem. Doniesienia o tym narażają prezydenta na dodatkową krytykę, ponieważ wspomniane kraje to dyktatury notorycznie łamiące prawa człowieka, za co administracja Bidena nie wahała się je otwarcie potępiać.

Biden pod ostrzałem, bo ośmielił Putina?

Przez ostatnie parę miesięcy, a zwłaszcza od napaści Rosji na Ukrainę, Biden jest obiektem uporczywych ataków ze strony republikańskiej opozycji, która twierdzi, że Putina ośmieliła m.in. energetyczna polityka obecnej administracji. Prezydent rzeczywiście przywrócił rozmaite restrykcje na wydobycie ropy i gazu uchylone za rządów poprzednika Donalda Trumpa w trosce o ochronę środowiska i w ramach dążenia do stopniowego odejścia od paliw kopalnych przyczyniających się do ocieplania klimatu. Według republikanów Biden zrezygnował tym samym z uniezależnienia się Ameryki od energii z zagranicy, a więc także od Rosji.



Argumentacja GOP – co Biden wypomniał we wtorek opozycji – przekręca i naciąga fakty, ponieważ ok. 90 proc. produkcji ropy w USA pochodzi z jej wydobycia na terenach prywatnych, więc rząd może tylko zachęcać tam do wierceń. Tymczasem koncerny naftowe większości tych złóż nie eksploatują, podobnie jak wielu złóż na terenach publicznych, mimo posiadanych do wierceń licencji. Ekipa Bidena przypomina, że produkcja ropy i gazu rośnie ostatnio i twierdzi, że na dłuższą metę należy przechodzić na odnawialne, czyste źródła energii, aby uniezależnić się od węgla, ropy i gazu.

Sankcje odbiją się na Zachodzie

Z drugiej strony, wielu ekspertów zwraca uwagę, że w dłuższej perspektywie należy położyć nacisk na jak najszybsze zwiększenie produkcji skroplonego gazu ziemnego, gdyż jego eksport do Europy mógłby zrekompensować krajom UE niedobory spowodowane zapowiedzianym ograniczeniem albo ewentualnym zakazem importu z Rosji.

Jest wszakże oczywiste, że niezależnie od tego, jaką politykę energetyczną Waszyngton będzie prowadzić, skuteczne sankcje ekonomiczne przeciwko Putinowi rykoszetem odbiją się na Zachodzie, podnosząc tam ceny. Swoją odważną decyzją Biden pokazał, że stać go na takie ryzyko w imię wyższego celu, czyli pokrzyżowania zbrodniczych, imperialnych planów Putina. Dał przykład Europie i całemu światu, umacniając słabnącą ostatnio wiarę w globalne przywództwo Ameryki. Pozostaje pytanie, czy cały Zachód będzie stać na pewne wyrzeczenia, jakich wymaga pokonanie Moskwy bez wojennej konfrontacji.

