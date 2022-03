Z ringu na front. Bracia Kliczko walczą o Ukrainę

Walka zawsze była ich żywiołem, a w genach mają niezłomność i poczucie obowiązku. Stoczyli w życiu wiele zwycięskich walk na ringach. Teraz walczą z bronią w ręku. Witalij i Władimir Kliczko mówią zgodnym chórem, że to ich najważniejsza walka: o niepodległość Ukrainy.

Mówią, że ich kraj nie będzie żyć na kolanach, a oni nie chcą znowu trafić pod but Kremla. Bracia Witalij i Władimir od lat są najbardziej rozpoznawalnymi na świecie twarzami Ukrainy. W boksie, który uprawiali przez wiele lat, sięgnęli po najwyższe tytuły, medale, pasy, honory, po fantastyczną glorię. Arnold Schwarzenegger, poruszony wojną w Ukrainie, powiedział, że podziwiał ich walkę sportową. Dziś podziwia ich męstwo i odwagę. „Witalij i Władimir, myślę o was, moi przyjaciele. Byliście moimi bohaterami na ringu i jesteście teraz”. Słowa podziwu i wsparcia przekazał Andrzej Gołota: „Witalij, trzymaj się, bracie! Chwała Ukrainie!”. Niewiele brakowało, a przed laty panowie skrzyżowaliby rękawice.

Braci się nie traci

Witalij Kliczko jest merem Kijowa. Mógł opuścić miasto, może nawet tego oczekiwali Rosjanie. On jednak mówi: „Gdybym uciekł, byłaby to zdrada, i już nigdy nie mógłbym spojrzeć w lustro”. Władimir wrócił do Kijowa na wieść o zagrożeniu i założył mundur. Wstąpił do terytorialsów. Mówi, że nigdzie się stąd nie ruszy, bo to jego kraj, jego miasto.

W Gdańsku powstał mural autorstwa Piotra „Tusego” Jaworskiego przedstawiający braci Kliczków. – Wybrałem Kliczków, bo zawsze prezentowali szlachetną postawę, czy to niegdyś w sporcie, czy teraz, gdy bronią Ukrainy – wyjaśnia artysta. Mural przedstawia twarze Witalija i Władimira na tle ukraińskiej flagi, a autor dodał hasło „Together we stand”, „stoimy ramię w ramię”. Bracia, a także Polacy wspierający Ukraińców. Jest też dopisek: „Braci się nie traci”.

Witalij i Władimir. Skąd się wzięli bracia Kliczko

Witalij urodził się w Kirgistanie, Władimir w Kazachstanie. Ich matka jest Rosjanką. Ojciec był Ukraińcem, generałem sił powietrznych Ukrainy. Wysłany do walki z katastrofą w Czarnobylu, przez lata walczył z nowotworem. Zmarł przedwcześnie. Witalij mówi, że Rosjanie nie byli jego wrogami nigdy, przecież w jego żyłach płynie także rosyjska krew, po matce. Nie byli, aż do dziś. Bo zrozumiał, że chcą mu odebrać to, co najważniejsze, ojczyznę. Jest bogaty, ma dom w Niemczech i Los Angeles. Ale jego najprawdziwszy dom jest w Kijowie. W przenośni i realu, Kliczko mieszka w centrum stolicy, którą zamierzają zdobyć lub zburzyć Rosjanie. Jak zburzyli Irpień i Mariupol, jak burzą Charków. – Czy mógł sobie to kiedykolwiek wyobrazić? – pytają dziennikarze. Nie, nie wyobrażał sobie. Jak zresztą większość Ukraińców wierzących w rosyjskie zapewnienia o braterstwie i przyjaźni.

Witalij stara się trzymać na wodzy emocje, jak robił to na ringu. Ale od czasu do czasu pęka. Gdy jeden z dziennikarzy zapytał, jak tłumaczy tę demilitaryzacyjną operację, o jakiej mówi Moskwa, Kliczko odpowiedział gwałtownie: „Gówno prawda, bullshit! Popatrz na te zburzone budynki mieszkalne, widzisz tam jakieś urządzenia wojskowe?”. Ta wypowiedź mistrza obiegła światowe media, nikt nie widział go nigdy tak poruszonym. Ale wojna to nie ring, gdzie można sobie podać ręce, a za niesportowe zachowanie grozi kara. W Ukrainie najeźdźcy czują się bezkarni.

Cztery języki i żelazna pięść

Witalij ma doktorat z filozofii, włada czterema językami, a w sporcie miał ksywkę Doktor Żelazna Pięść. Pięść miał zaiste żelazną, szczękę legendarnie wprost silną, a głowę twardą i dobrze poukładaną. W zawodowej karierze stoczył 47 walk, wygrał 45 z nich, aż 41 przez nokaut.

Władimir też obronił doktorat z wiedzy o sporcie na Uniwersytecie Kijowskim i też zna biegle cztery języki. Sportową karierę zakończył w 2017 r. – Na długo przedtem zacząłem planować kolejną karierę – mówi. – Jestem bardzo wdzięczny za niesamowite prawie 30 lat w boksie, które przyniosły mi tytuł „najdłużej panującego mistrza świata wagi ciężkiej w historii”. Moją misją stało się dzielenie się zdobytą wiedzą. Wraz z moim zespołem Klitschko Ventures rozwinąłem swoją filozofię życia Challenge Management w metodę F.A.C.E. the Challenge. Jej cztery podstawowe umiejętności: skupienie, zwinność, koordynacja i wytrzymałość, wskazują drogę do siły woli, najsilniejszej siły, która pozwoli stawić czoła wszystkim wyzwaniom, zawodowym i osobistym – wyjaśnia.

Od 2015 r. Władimir Kliczko prowadzi wykłady dla studentów uniwersytetu w St Gallen w Szwajcarii. Wspólnie z Instytutem Badań Rynkowych (Institute of Customer Insight) utworzył kurs dokształcający „CAS Change & Innovation Management”, na którym uczy Challenge Management. W 2020 r. wspólnie z Tatjaną Kiel, dyrektorem generalnym Klitschko Ventures, opublikował bestsellerową książką „F.A.C.E. Wyzwanie – Odkryj w sobie siłę woli!”. Władimir świetnie odnalazł się w rozmaitych przedsięwzięciach biznesowych, marketingowych i reklamowych – jest częstym uczestnikiem galowych wydarzeń, takich jak Laureus – coroczne nagrody w dziedzinie sportu, Złota Kamera, Echo, MTV Music Awards czy Fundacja Felixa Burdy. Został nagrodzony Nagrodą Marketingu Sportowego. Zagrał też w filmie. W 2011 r. wspólnie bratem zrobili film „Klitschko”, oglądany na całym świecie. Pokazuje ich kariery od skromnych początków w Związku Radzieckim do mistrzostwa świata w wadze ciężkiej.

Z ringu do polityki

Tymczasem Witalij odkrył dla siebie świat polityki. Zawsze był zwolennikiem reform i drogi ku Europie, którą dobrze poznał. Korupcję uważał za prawdziwe nieszczęście Ukrainy.

Był rok 2004. Ukraińcy wyszli na kijowski Majdan Niezależności, rozpoczęła się pomarańczowa rewolucja. Witalij i jego brat Władimir poparli pomarańczowych i Wiktora Juszczenkę. Kliczko nawet czas jakiś był blisko ówczesnego prezydenta, ale wyraźnie rozczarował się zachowaniem liderów, zwłaszcza zaniechaniem reform gospodarczych i politycznych. Ale nie zmienił poglądów, chciał żyć w demokratycznej, europejskiej Ukrainie.

Pierwszym poważnym politycznym doświadczeniem był start w wyborach mera stolicy w 2006 r. Kliczko zajął drugie miejsce, z prawie 23-procentowym poparciem. Dwa lata później kandydował ponownie, w kampanii doradzał mu sam Rudolph Giuliani. I pewnie by wygrał, gdyby blok demokratyczny wystawił jednego kandydata. Ale był to już czas narastającego konfliktu między Juszczenką a Blokiem Julii Tymoszenko. Witalij był trzeci. Zwyciężył populista Leonid Czerniowieckij. Kliczko wprowadził jednak do rady miasta 15 osób, frakcja Blok Kliczki pozostawała w opozycji. Witalija interesowały skuteczne reformy, zmiany, które sprawią, że w stolicy będzie się łatwiej żyło. Uważał, że w mieście takim jak Kijów, gdzie łączą się lub ścierają wielkie interesy i równie wielkie pieniądze, gdzie każdy skrawek ziemi jest wart miliony, potrzeba silnej władzy. Bez wątpienia silniejszego mera niż Kliczko trudno było sobie wyobrazić…

W tamtym okresie mówiło się, że brak mu doświadczenia politycznego, że nie uznaje kompromisów i nie potrafi zawierać sojuszy. Liczy tylko na siebie, jak na ringu. Miało to również zalety: nie dawał się sprowokować, unikał niepotrzebnej bijatyki, stosował dżentelmeńskie zasady gry. Takich polityków można było zliczyć na palcach. Punktował słynnym prostym, szybko nabierał wprawy.

Kliczko nie deklarował otwarcie, że chce wystąpić w wyborach prezydenckich, choć z perspektywy widać, że o tym myślał. Założył tymczasem własną partię – UDAR, Ukraiński Demokratyczny Alians na Rzecz Reform. To była zapowiedź, że myśli z wyprzedzeniem o starcie do Rady Najwyższej jesienią 2012 r. Miał zwolenników w całym kraju, sportowa sława ułatwiała kampanię, na każde spotkanie przychodziły tłumy, ludzie chcieli popatrzeć na idola. Witalij spełnia ukraińskie marzenia o sukcesie. Jest sławny, świat go podziwia. Przeciwnicy polityczni pytali wprawdzie, czy często obrywał ciosy w głowę i czy to nie wpłynęło na jego intelekt i zdrowie. Czy może zajmować ważne stanowiska w państwie.

UDAR lokował się na scenie politycznej jako ugrupowanie liberalne i centrowe, ale jego sukces opierał się na popularności Kliczki. A ten jako polityk nie miał wciąż okazji pokazać się w działaniu. Ale pociągał nowością, co na tle starej gwardii było istotnym atutem. Kliczko został deputowanym w 2012 r. Rok później, w grudniu 2013 r., wybuchł kolejny Majdan, nazwany wkrótce Euromajdanem, przeciwko władzy Janukowycza i jego Partii Regionów. Bo woleli Moskwę, nie Brukselę. Inaczej niż Ukraińcy.

Przez chwilę wydawało się, że żaden z polityków opozycji nie znajdzie programu, jaki mógłby zaproponować tysiącom zgromadzonych na Majdanie ludzi. Wreszcie pojawiła się trójka polityków, był wśród nich Witalij Kliczko. Prezentował się świetnie, wysoki, wyprostowany, szczupły, elegancki, ale bez przesady. Często w dżinsach i sportowej kurtce. Widać było, że nie jest politykiem wiecowym, mówcą był nie najlepszym, ale ludzi porywały jego słowa. Jak się mówi wśród dziennikarzy: Co nie dopowiesz, to dowyglądasz...

Zwycięstwo przez nokaut

To podczas tych tygodni na Majdanie Kliczko zbliżył się z Petrem Poroszenką. Mógł wreszcie ujawnić marzenie, jakie od dawna miał w głowie: wygrać wybory prezydenckie. W lutym 2014 r., po ucieczce Janukowycza do Rosji, ogłosił chęć startu w wyborach. Rozpoczął kampanię, ale po miesiącu zrezygnował z walki, przekazując poparcie na rzecz Poroszenki. Zaczynał się właśnie niezwykle trudny okres w dziejach Ukrainy, na Wschodzie podnieśli głowy separatyści, zmobilizowani przez Kreml, Putin dokonał aneksji Krymu. Zaczynała się wojna w Donbasie, która trwa od ośmiu lat. A dziś przerodziła się w rosyjską agresję na terytorium Ukrainy. Kliczko świetnie rozumiał, że to nie czas na walkę we własnych prodemokratycznych szeregach.

Poroszenko wygrał w pierwszej turze. Kliczko został jego doradcą, a w przedterminowych wyborach parlamentarnych jesienią 2014 r. był liderem listy krajowej Bloku Petra Poroszenki. Jednak ostatecznie Kliczko postanowił raz jeszcze zawalczyć o fotel mera Kijowa, do trzech razy sztuka, można powiedzieć. Wygrał, jak zwykł na ringu, przez nokaut. Zdobył blisko 60 proc. głosów. Kijów z merem Kliczką miał się dobrze, można nawet powiedzieć, że piękniał. Czas był dla Ukrainy dramatycznie ciężki, wojna w Donbasie nie kończyła się, ginęli żołnierze i cywile. Ekonomia się chwiała.

Prezydent Poroszenko starał się zreformować armię, wyposażyć ją w nowoczesny sprzęt, bo w spadku po Janukowyczu otrzymał czołgi bez sprawnych akumulatorów, dziurawe wojskowe buty i kapitulującą przed „zielonymi ludzikami” armię. Społeczeństwo dokonywało cudów, zbierało pieniądze na zakup hełmów i kamizelek, oligarcha Ihor Kołomojski sfinansował paliwo i akumulatory do niesprawnych czołgów. Już wiedzieli, że Putin się nie zatrzyma, że zechce sięgnąć po Kijów.

Jednocześnie Ukraińcy czuli zawód, że ich życie nie zmieniło się diametralnie na lepsze po Majdanie. Że obietnice pozostały obietnicami. Że oligarchowie są bogatsi, a biedni bardziej zbiednieli. W 2019 r. Poroszenko przegrał wybory na rzecz Wołodymyra Zełenskiego, który przebojem wszedł wprost ze sceny do polityki. A niebawem prezydencka partia Sługa Narodu pokonała rywali w wyborach parlamentarnych.

Pozycja mera obroniona

Poroszenko i jego partia Europejski Wybór znów trafili do opozycji. Mer Kliczko także znalazł się w niejakich opałach. Pochodził z poprzedniego rozdania, był w bliskich relacjach politycznych z Poroszenką, konkurentem politycznym Zełenskiego. Mer był jednak wybrany w demokratycznych i powszechnych wyborach. Nie miał wprawdzie tak wysokiego poparcia jak wcześniej, ale tak to jest na Ukrainie: wyborca już w drodze od urny uważa, że źle wybrał. Dotykało to także Zełenskiego.

Prezydent chciał zdobyć Kijów, zastąpić Kliczkę swoim człowiekiem. Próbował pozbawić mera kompetencji szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, ograniczając drastycznie jego funkcje. Kliczko, w narożniku, mógł jedynie zaciskać pięści ze złości. Nie chciał być tylko dekoracją wielkiego budynku merostwa przy głównej arterii miasta Chreszczatiku. – To będzie kres samorządu i samorządności – powtarzał.

Jednak wygrał na punkty dzięki decyzji ówczesnego premiera Wołodymyra Hrojsmana, który sprzeciwił się pomysłom prezydenta, chroniąc pozycję mera. Relacje między Chreszczatikiem a Bankową jakoś się z czasem poukładały, Kliczko na wszelki wypadek zapewnił, że nie zamierza ubiegać się o fotel prezydenta kraju w przyszłych wyborach w 2024 r. i Zełenski może spać spokojnie. Raczej. – Pożyjemy, zobaczymy. Ale na dziś nie mam takich planów – powiedział.

Wkrótce korygować plany musieli wszyscy Ukraińcy, także prezydent i mer.

Ręka do interesów

Jedno wiadomo na pewno: każdy kolejny milion dolarów Kliczkowie zarobili twardą pięścią i odporną na ciosy głową. Nie ukradli. Każdy Ukrainiec to wie. A obaj Kliczkowie pierwsze ważne kroki w sporcie stawiali w Polsce, w latach 90. Zachowali dobre wspomnienia i wielu znajomych.

Bracia Kliczko są współwłaścicielami firmy KMG (Kliczko Management Group), która łączy firmy, marki i osobowości. KMG zajmuje się marketingiem, nie tylko sportowym, ale także wspieraniem firm wchodzących na rynki wschodnioeuropejskie. Przygotowuje strategie i europejskie kampanie produktów z udziałem gwiazd oraz kampanie medialne, organizuje imprezy sportowe i rozrywkowe, przyjęcia i obsługę VIP-ów. Hasło promocyjne, wymyślone zresztą przez Władimira, brzmi: „Nie chcemy pokazywać naszym klientom dróg, chcemy je każdego dnia z nimi pokonywać”.

Inna firma Kliczków – Tueroffener – która podobnie jak KMG ma swe biuro w Kijowie, zajmuje się doradzaniem Ukraińcom, jak robić interesy na Zachodzie. Jak kilka lat temu wyliczył „Financial Times”, Witalij zgromadził na koncie 25 mln euro, a jego młodszy o pięć lat brat Władimir jest od niego bogatszy o 5 mln. Dlatego że Witalij przerwał na kilka lat karierę i nie zarabiał na ringu. Może też więcej wydawał, choćby na kampanie wyborcze. Ma też trójkę dzieci, a brat – jedną córkę.

Do Kliczków należy też duże centrum handlowe w stolicy i firmy deweloperskie. Władimir jest właścicielem jednego z najlepszych hoteli w stolicy. Witalij mówi jednak, że najważniejszą inwestycją to właśnie jego dzieci, dwóch chłopaków i dziewczynka. Chciałby wszystkie wykształcić na Uniwersytecie Harvarda.

Potrafią też być hojni: założona w Ukrainie Fundacja Braci Kliczko wspiera budowę boisk, sal gimnastycznych, pomaga dzieciom z niezamożnych domów odnaleźć swoje miejsce w życiu, także poprzez sport. Promuje zdrowy tryb życia, walczy przeciwko narkotykom i środkom odurzającym.

Władimir zaangażował się w walkę z zagrożeniami pandemii. „Musimy skupić się na tym, co najważniejsze, co oznacza ochronę życia i ratowanie życia. Ludzie, nie oszukujmy się: każdy może zakazić się wirusem, nosić go i rozprzestrzeniać, nie możemy być nieostrożni czy samolubni. Niewiedza nie pomoże, ale wiedza to potęga. Naukowcy ciężko pracują, aby opracować terapie medyczne i szczepienia” – mówił w jednym z wywiadów.

Obrońcy Kijowa się nie poddają

Kiedy sytuacja stawała się napięta, bo coraz więcej rosyjskiego wojska docierało do ukraińskich granic, lądowych i morskich, Witalij Kliczko zorganizował kursy obrony terytorialnej dla mieszkańców. Przeszkolono setki osób różnych profesji. To oni także dzielnie bronią dziś Kijowa.

Zarządził też inwentaryzację i przegląd schronów, wydał decyzję, że w razie agresji rolę schronu będą pełnić korytarze i stacje kijowskiego metra. 24 lutego, gdy rozpoczęła się inwazja, był gotowy do walki. „Będziemy bronić każdej ulicy i każdego budynku” – zapowiedział w rozmowie z BBC Radio 5 Live.

W filmie skierowanym do prezydentów i burmistrzów miast Europy zebranych na 9. Europejskim Szczycie Miast i Regionów zaapelował o pomoc, aby zakończyć „tę pozbawioną sensu wojnę”.

„Jak wiecie, Rosja rozpoczęła wojnę i okupację naszego kraju. My, Ukraińcy, nie poddajemy się i walczymy, broniąc naszego kraju. Potrzebujemy Waszego wsparcia i pomocy. Wspólnie możemy obronić nasze europejskie demokratyczne wartości. Razem jesteśmy silni – naprawdę silni, i zatrzymamy rosyjską agresję. Chwała Ukrainie i dziękuję” – dodał.

Kilka dni temu ogłosił, że w Kijowie zginęło już 75 osób, cywili. Stara się podtrzymywać ludzi na duchu. Odwiedził mieszkańców Kijowa ukrywających się na jednej ze stacji metra. Tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, który każdego dnia przemawia do obywateli w kraju, Kliczko przemawia do obywateli Kijowa. Czy rywalizują? Raczej się uzupełniają. Określili sobie teren działania. Kiedy Zełenski zwraca się do zgromadzeń i parlamentów, Kliczko łączy się z Warszawą, żeby dziękować Polakom za pomoc niesioną Ukraińcom. Krytykuje Niemców za opieszałość i uległość wobec Rosji. Choć Niemcy to miejsce bliskie Kliczkom, tu rozbłysła ich zawodowa kariera, mają domy w Hamburgu.

Żona Witalija Natalia wystąpiła podczas proukraińskiej demonstracji w Berlinie. Witalij udziela wywiadów, organizuje konferencje prasowe, liczy straty i zarządza miastem. Prezydent Zełenski przydzielił mu do pomocy wysokiego rangą wojskowego, ma się zajmować strategią obrony stolicy. Witalij przejął logistykę.

„Mężczyźni z Kijowa! Wracajcie! Musimy ochronić nasze miasto i naszą przyszłość” – zaapelował w nagraniu dla serwisu Telegram. Wyjaśnia, że każdy się przyda. Ktoś pomoże budować fortyfikacje, ktoś inny będzie dostarczać leki i żywność potrzebującym opieki. „Każdy, kto kocha Kijów i chce, żeby miasto przetrwało, musi pomóc” – mówi.

Podobnie jak Zełeński także bracia Kliczko znaleźli się na czarnej liście Putina, także ich mieli zlikwidować nasłani do Kijowa wagnerowcy, grupa rosyjskich zabójców. Ale obaj, Witalij i Władimir, zapewniają, że nie dadzą się zastraszyć. Choć nie spodziewali się, że przyjdzie im stoczyć taką walkę, walkę życia. Znów założyli rękawice.

