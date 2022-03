Co Kreml usłyszał z przemówienia Bidena? To, co chciał

Kreml z uwagą wsłuchiwał się w wystąpienie prezydenta Bidena w Warszawie. To, że je deprecjonuje i stara się przemilczeć, świadczy o tym, że wiadomość została w Moskwie odebrana.

Temat wizyty Bidena w Warszawie był przemilczany w mediach tak długo, jak długo można było go ignorować. Gdy przemawiał prezydent USA, media rosyjskie donosiły, że niemieccy rolnicy ostrzegają przed bezprecedensowym wzrostem cen żywności (dziennik „Izwiestia”), prezydent Putin jest dumny z Rosgwardzistów, którzy oddają dług swojej ojczyźnie podczas specoperacji w Ukrainie (dziennik „Komsomolska Prawda”), a Russia Today publikowała na swojej stronie internetowej obszerny wywiad z Dmitrijem Miedwiediewem „o tym, jak kończy się świat jednobiegunowy”, czytaj zdominowany przez USA.

„Fakty” w rosyjskich mediach

Wizyty nie można było całkowicie pominąć, zwłaszcza że Biden przemawiał w Zamku Królewskim, w „europejskiej stolicy rusofobii”, jak Polskę określały rosyjskie media rządowe. Do Warszawy skierowana była wiadomość zwrotna w postaci ostrzału magazynu paliw i jednego z obiektów wojskowych we Lwowie. I jednocześnie ostrzeżenie, że Rosjanie mogą atakować dostawy uzbrojenia zachodniego do Ukrainy. Drugą był komentarz rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej, która odnosiła się do słów gen. Włodzimierza Skrzypczaka. W wywiadzie dla „Super Expressu” powiedział on, że Polska powinna podnieść kwestię okupowanego przez Rosję Obwodu Kaliningradzkiego. „Jak [Polska] podejmie, tak i [Rosja] opuści” – ripostowała. Innymi słowy, że „Polacy mogą sobie pomarzyć”.

W oczach mediów rosyjskich Polska stała się „przybudówką” Stanów Zjednoczonych, jak wcześniej Ukraina „anty-Rosją”. Główny propagandysta kremlowski Władimir Sołowiow zaprosił do swojego show ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andrejewa. Wprowadzając swojego gościa, wyjaśniał, że pełni on służbę w kraju, który kiedyś chciał budować „Fort Trump”, a teraz będzie musiał przemianować go na „Fort Biden”. „Maria Zacharowa opowiadała mi – mówił Sołowiow do szefa rosyjskiej placówki – jak poświęcacie się, żeby pomóc okazywać niebagatelną pomoc uchodźcom, którzy chcą przedostać się z Ukrainy przez Polskę do Rosji”. Ambasador uspokajał, że do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską na pewno nie dojdzie, choć całkiem możliwe, że trzeba będzie na pewien czas zamknąć placówkę w Warszawie. Zapewniał również: „gaz płynie, a transport drogowy pomimo aktywistów na granicy wciąż trafia do Rosji”.

Dziewięć słów plus „rzeźnik”

Główny atak nastąpił na samego prezydenta Bidena. Rosyjskie media skoncentrowały się na słowach, które padły z ust głowy państwa USA: określenie Putina mianem „rzeźnika”. Zareagował na nie natychmiast rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, oświadczając, że „przywódca państwa powinien zachowywać trzeźwość”. Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej, uznał je zaś za dowód „bezsilnej histerii” prezydenta USA.

Media w Rosji zwracają uwagę, że prezydenta Bidena potępili inni przywódcy na Zachodzie. W pierwszej kolejności eksponują krytykę ze strony Emmanuela Macrona. „Rossijskaja Gazieta” podkreślała już w tytule, że prezydent Francji sprzeciwił się obrażaniu głowy państwa Rosji. Zaznaczała, że Macron wezwał do powstrzymania się od „słów i czynów, które mogłyby doprowadzić do eskalacji” sytuacji na Zachodzie. Dziennik „Gazieta” wyeksponowała inne krytyczne komentarze, tym razem ze strony kanclerza Niemiec. Olaf Scholz jedynie stwierdził, że „zmiana władzy w Rosji nie jest celem Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Rosyjskie media poszukują też krytycznych wobec Bidena amerykańskich polityków. „Myślę, że większość ludzi, którzy są daleko od stosunków międzynarodowych, nie zdaje sobie sprawy, że dziewięć słów, które powiedział, spowoduje taką eksplozję. Kiedy mówisz lub w jego przypadku sugerujesz, że polityka była zmianą reżimu, zwykle wiąże się to z ogromnymi problemami” – cytują wypowiedź republikańskiego senatora Jima Rischa.

W zestawie obowiązkowym jest przywoływanie krytyki ze strony „dobrego Amerykanina”, czyli Donalda Trumpa. Ten wpisał się w oczekiwania Kremla i skomentował wydarzenia w Ukrainie, że „gdyby to on rządził, wówczas udałoby się uniknąć rosyjskiej specoperacji”. Trump zawsze dostarcza mediom rosyjskim argumentów do kreowanego obrazu, że prezydent Biden jest słaby, niewiarygodny i podważany nawet przez swoich rodaków. Puentowano to obrazem prezydenta zajadającego pizzę z żołnierzami amerykańskimi w Rzeszowie.

Słowa Bidena odebrane na opak

Od dawna w atakach na prezydenta USA rosyjskie media trzymają się strategii „Sleepy Joe”. Już nie tylko sugerują, lecz wręcz kreują obraz demencji Bidena, niepoczytalności, a zatem kompletnej niewiarygodności. Program informacyjny „Wremia” komentował wczoraj, że „słowa Bidena trzeba zawsze dzielić na pół”, a następnie argumentował, że „sankcje miały Rosję zniszczyć, a ona trwa. Rubel miał upaść, a tu proszę, jest wzmocnienie”. Wystąpienie w Warszawie dziennik „Rossijskaja Gazieta” przedstawił jako tak „emocjonalne, że prezydent zdradził w nim nawet tajne plany Pentagonu”. Sugerują, że Biden przyznał, że wojska rozmieszczone na flance wschodniej będą miały „okazję sprawdzić bohaterstwo Ukraińców”. A więc słowa, że „USA nie zamierza posłać swoich żołnierzy na Ukrainę” odebrano jako dowód na zupełnie odwrotne plany.

Sołowiow w swoim show SołowiowLIVE krzyczał „Biden sałgał” [skłamał], że wojska amerykańskie nie będą walczyć w Ukrainie. Tymczasem „wysyła tam instruktorów i nawet tego nie ukrywa” – mówił. Odniósł się również do słów Bidena o Putinie, że „ten człowiek nie może pozostać u władzy”. Jak wyjaśniono później w Białym Domu, nie miał na myśli „zmiany władzy Putina w Rosji ani zmiany reżimu”, ale że rosyjskiemu przywódcy „nie można pozwolić na sprawowanie władzy nad swoimi sąsiadami i regionami”. Sołowiow odebrał je inaczej: „Jakim prawem masz nam mówić, kto ma nami rządzić, skoro sam nie jesteś w stanie udowodnić amerykańskim wyborcom, że uczciwie wygrałeś wybory!” – krzyczał do mikrofonu.

„Sumaszedszyj starki” [szalony starzec], jak Bidena nazywał Sołowiow, ma – w opinii głównego programu informacyjnego „Wriemia” – dążyć do wojny jądrowej z Rosją. Po wizycie w Polsce stacja telewizyjna „Pierwyj Kanał” poświęciła dużo czasu w swoim prime time zobrazowaniu symulacji konfrontacji jądrowej. Przedstawiano symulacje, w których krok po kroku pokazano pierwsze uderzenie Amerykanów, odpowiedź Rosjan, a następnie kolejne niszczone kraje Europy Środkowej, potem Rosję i 40 min później USA. Z konkluzją, że szalony przywódca USA wciąga Rosję w trzecią i ostatnią wojnę światową. Propaganda radziecka mogłaby się uczyć.

