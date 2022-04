47. dzień wojny. Rusza wielka ofensywa, a Putin z Baćką opuszczają stolice

Wygląda na to, że Rosjanie nie poprzestaną na małym okrążeniu, lecz szykują się do wielkiej bitwy na kilku kierunkach. Postawili wszystko na jedną kartę, idą na całość.

Wyłania się pomału rosyjskie ugrupowanie po przerzucie wojsk z Białorusi w kierunku na wschód. Pod Charkowem została 6. armia, która od prawie siedmiu tygodni nie jest w stanie zdobyć miasta ani nawet okrążyć go i odciąć od reszty kraju. Słynna 200. Peczengska Brygada Zmechanizowana siedzi na północny zachód stąd – to właśnie jej dowódca i część żołnierzy w Ukrainie zamarzła.

Na północ jest 25. Sewastopolska Brygada Zmechanizowana Gwardii, a nieco dalej na wschód – 138. Brygada Zmechanizowana Gwardii. To za małe siły, by mogły posunąć tu choćby o włos. Mają tylko wiązać wojska ukraińskie w rejonie Charkowa, to ich zadanie.

Rosyjskie jednostki rzeźnicze

Na główne natarcie na Izium rzucono 1. Armię Pancerną Gwardii, która rozwinęła dwie sztandarowe dywizje znane z parad na placu Czerwonym. Po wschodniej stronie do ataku szykuje się 2. Tamańska Dywizja Zmechanizowana Gwardii, a po zachodniej – 4. Kantemirowska Dywizja Pancerna Gwardii. Obie tylko częściowo uzupełniono. Ta ostatnia ma w linii poza oddziałami wsparcia pułk czołgów i pułk zmechanizowany. W drugim rzucie są 47. Niżnodnieprowska Dywizja Pancerna Gwardii i 3. Wiślańska Dywizja Zmechanizowana Gwardii. Cztery pełne dywizje, potężna siła. Problem w tym, że jeśli wszystkie wepchną się na jedyną drogę na Słowiańsk i Kramatorsk, to znów zakorkują sobie drogę zaopatrzenia. Już widzę, jak dwie najsłynniejsze dywizje stają bezradnie bez paliwa i amunicji niczym wyrzucony na plażę wieloryb.

Wygląda na to, że stacjonująca nieco bardziej na północ 20. Armia Gwardii szykuje się do skoku przez Husariwkę na zachód, ku drodze Charków–Dniepr. Potem mogłaby skręcić na południe i ruszyć na Dniepr. Armię wzmacnia 106. Tulska Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii, którą niedawno nazwałbym „elitarną”, a dziś mogę raczej napisać: „rzeźnicza”. Jeden z jej pułków pokazał w Buczy, co potrafi.

W ogóle mam poważne wątpliwości, czy w Rosji są jakieś „elitarne” jednostki, bo i wojska powietrzno-desantowe, i jednostki gwardii pokazują tę samą indolencję, nieskuteczność, a zarazem rozlazłą dyscyplinę – żołnierze robią, co chcą, a głównie rabują, gwałcą, zabijają i wprawiają się przy pomocy różnych napojów w odmienne stany świadomości.

Rosjanie zaciskają kleszcze

Niestety obrońcy Mariupola ogłosili, że szykują się do ostatniej walki w rejonie portu. Po prostu kończy im się amunicja. Jest mi ich niewyobrażalnie żal, mam świadomość, co może ich czekać ze strony Rosjan, których Ukraińcy nazywają orkami. Nie chodzi o znanego ssaka morskiego, ale powieści Tolkiena i jego słynną „Krainę Śródziemia” – orkowie to plugawe istoty humanoidalne stanowiące główną siłę wojsk walczących w służbie zła. Trzeba przyznać, że ksywka idealnie do Rosjan pasuje.

Kiedy padnie Mariupol, w rosyjskich szeregach zwolnią się siły, które będą mogły iść na północ i utworzyć południowe ramię kleszczy. Nowy dowódca marzy o tym, żeby je zacisnąć. 8. Armia Gwardii przypuszczalnie ruszy na spotkanie ze zgrupowaniem nacierającym z Iziuma w kierunku na Kramatorsk i Słowiańsk. A w pierwszym rzucie ma 150. Irdycko-Berlińską Dywizję Zmechanizowaną i 810. Brygadę Piechoty Morskiej Floty Czarnomorskiej. Gdzie się podziała jej 20. Przykarpacko-Berlińska Dywizja Zmechanizowana? Pewnie cofnięto ją pod Rostów w celu uzupełnienia.

Szersze ramię kleszczy stworzy zaś 58. armia, skoncentrowana na kierunku Zaporoża, czyli nieco dalej na zachód. Ma 19. Woroneżsko-Szumplińską Dywizję Zmechanizowaną, 136. Umańsko-Berlińską Brygadę Zmechanizowaną i 42. Jewpatorską Dywizję Zmechanizowaną Gwardii. Od razu widać, że jest znacznie silniejsza od zgrupowania 8. Armii Gwardii.

Jak dotąd 58. armia była chyba najskuteczniejsza i może sprawić wielki kłopot ukraińskim obrońcom, atakując Zaporoże, a następnie Dniepr. Pod Chersoniem obronę trzymają 22. Korpus Armijny (7. Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii, 34. Górska Brygada Zmechanizowana z 49. armii, 10. Brygada Specnazu) oraz 49. armia (205. Kozacka Brygada Zmechanizowana, 126. Brygada Piechoty Morskiej). Te wojska nie wyglądają na wzmocnione na tyle, by się gdziekolwiek wybierać. Ich jedynym zadaniem jest wiązanie ukraińskich żołnierzy w rejonie Chersonia, a główne wydarzenia rozegrają się na wschód od Dniepru. Co prawda projekt „Noworosja” zakładał także zajęcie Krzywego Rogu, gdzie znajdują się jedne z największych na świecie złóż rudy żelaza, oraz Odessy, do której Rosjanie mają szczególny sentyment. Moim zdaniem nie mają sił nawet na to, co planują, a co dopiero na jakiś Krzywy Róg.