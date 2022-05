Specjalny zespół w USA poluje na majątki oligarchów. Zaboli Putina?

Klasyki Polityki

Dlaczego Rosjanie nie lubią Polaków

Za wszystko na Żydów znajdzie się sędzia – za żywość, za umysł, za przygarbienie; za to, że Żydówka strzelała do Lenina, za to, że chybiła – zauważył onegdaj poeta Igor Guberman. Przypomniałem sobie te słowa, gdy zastanawiałem się nad przyczynami niechęci Rosjan do Polaków.