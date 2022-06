99. dzień wojny. Rosjanom kleszcze się nie zacisnęły. I jeszcze ta czarna magia...

Wojna w Ukrainie nadal jest w fazie pozycyjnej. Front w Donbasie kompletnie się ustabilizował, za to pod Chersoniem Ukraińcy wciąż skutecznie atakują. Co na to wszystko rosyjska propaganda?

W Donbasie trwają walki, ale generalnie nie ma większych zmian w położeniu wojsk obu stron. Pod Iziumem w kierunku na Słowiańsk Rosjanie znów przypuścili atak i zostali odparci. Ciekawostką jest to, że Ukraińcy kontratakowali w przeciwną stronę, wykorzystując chaos po odrzuceniu Rosjan. Niestety także oni zostali powstrzymani, ale ta próba świadczy o ich stopniowo rosnącej sile.