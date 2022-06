109. dzień wojny. A polska artyleria? Mizerna. Z Rosją nie miałaby szans

Ostatniej doby walki się zintensyfikowały, Rosjanie posunęli się kilometr pod Iziumem i dwa spod Popasnej, Ukraińcy poczynili podobne postępy pod Chersoniem. Artyleria nadal odgrywa największą rolę w tych działaniach. Patrząc na to, co się dzieje, może warto by pomyśleć o kondycji polskiej artylerii?