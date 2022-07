129. dzień wojny. Rosyjski targeting, czyli kulą w płot. Dosłownie

Co rosyjskie lotnictwo strategiczne zdołało osiągnąć w Ukrainie? Zniszczyło ośrodek wczasowy. Dom towarowy. Płot zakładów produkujących maszyny do asfaltu. Aż strach pomyśleć, co jeszcze zniszczy, ale mogę im podsunąć kilka pomysłów.

Rosjanie zbliżają się do Lisiczańska ze wszystkich już stron. Od północy ich wojska opanowały miasteczko Nowodrużeśk. Z kolei od zachodu nadal trwają walki o rafinerię lisiczańską, która faktycznie znajduje się od 7 km od miasta, w Werchnokamiance. Okazuje się, że część zakładu nadal jest trzymana przez ukraińskie wojska, głównie po północnej stronie rozległego terenu.