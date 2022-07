140. dzień wojny. Środki ciężkości i pierścienie Wardena. A jak działają Rosjanie?

Nie tylko Ukraina dostaje wsparcie od sojuszników, Rosja też. Tylko że za Ukrainą stoją USA, Kanada, Australia, niemal cała Europa Zachodnia z Wielką Brytanią i Polską na czele, a za Rosją… Iran! Cóż, każdy ma takich sojuszników, na jakich zasłużył. A tymczasem, zgodnie z obietnicą, sprawdźmy, czy obie strony dochowują zasad sztuki wojennej. Dzisiaj – celowość.

Właśnie opublikowano informację, że Iran przekaże Rosji do kilkuset bezpilotowych aparatów latających, w tym uzbrojone. Są to dość prymitywne, opracowane z chińską pomocą aparaty rodziny Ababil (w odmianach Ababil 2 i Ababil 3), produkowane przez zakład HESA Isfahan Factory, o zasięgu do 120 km i pułapie lotu do 3000 m. Ten drugi typ może być uzbrojony w lekkie pociski kierowane Almas, także produkowane w tym kraju. Aparaty te używają najprostszych układów elektronicznych oraz kamer rozpoznawczych.