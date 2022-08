Rosja zdecydowała o wysłaniu eskadry MiG-31K do bazy Czkałowskie w obwodzie kaliningradzkim.

W Ukrainie trwają walki i operacyjny impas, obie strony zbierają siły do ostatecznej rozgrywki. Tymczasem Rosja zdecydowała o wysłaniu eskadry MiG-31K do bazy Czkałowskie w obwodzie kaliningradzkim. Są one uzbrojone w pociski hipersoniczne Ch-47M2 Kindżał, przed którymi podobno nie ma obrony.