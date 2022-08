179. dzień wojny. Czy Ukraina przestrzega prawa wojennego?

Obecna sytuacja na frontach skłania ku przekonaniu, że wojna w Ukrainie niestety nie zakończy się szybko. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, by Ukraina tę wojnę wygrała, bowiem tylko w ten sposób można zatrzymać rosyjską ekspansję. Nie zmienia to faktu, że wojna to niewyobrażalne cierpienia. Czy przestrzeganie prawa wojennego może znacząco ograniczyć ofiary?

Wobec impasu na froncie, kiedy obie strony mobilizują świeże siły do podjęcia działań ofensywnych, uwagę przykuwają różne działania specjalne. Ostatnio spektakularną akcją był drugi atak niewielkiego bezpilotowca na budynki dowództwa Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. Szkód wielkich nie było, bo to była przypuszczalnie przeróbka chińskiego komercyjnego drona Skyeye 5000mm Pro, który zapewne wypełniono materiałem wybuchowym z zapalnikiem.