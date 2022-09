201. dzień wojny. Rosjanie nie są jak koty, nie potrafią walczyć w nocy

Rosjanie podjęli jedyną obecnie słuszną decyzję – o całkowitym wycofaniu się z obwodu charkowskiego. Wychodzą bez walki z terenów, za które zapłacili krwią własnych żołnierzy. Przy okazji okazało się, że nie potrafią walczyć w nocy.

Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że tak jak Rosjanie przegrali bitwę o Kijów, tak teraz przegrali bitwę o Charków, drugie co do wielkości miasto ukraińskie. Siły stacjonujące pod Charkowem, które praktycznie od początku wojny – czyli od siedmiu miesięcy – usiłowały go zdobyć, teraz muszą zostać wykorzystane do załatania szerokiej dziury we froncie, jaka powstała w wyniku panicznej ucieczki wojsk rosyjskich spod Iziuma.