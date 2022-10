Nie tylko miliardy z KPO. Polska może mieć problem z kolejnymi dużymi funduszami UE

Polska nadal nie przedstawiła Brukseli zasad monitorowania Karty Praw Podstawowych, a to jest niezbędne do wypłat funduszy spójności.

Po raz pierwszy w siedmiolatce budżetowej 2021–27 jasno sprecyzowano, że warunkiem wypłat funduszy z polityki spójności jest przestrzeganie Karty Praw Podstawowych. To ważne, biorąc pod uwagę, że dla Polski w tym budżetowym okresie przeznaczono z tych funduszy aż 76,5 mld euro. Wcześniej Komisja Europejska też miała obowiązek (choć był on ogólniej zapisany) sprawdzania, czy kraj pobierający fundusze spójności przestrzega Karty (przypomnijmy chociażby blokowanie pieniędzy dla „stref wolnych od ideologii LGBT” w 2021 r.) W ostatnich miesiącach główne spory o te fundusze między Warszawą a Brukselą dotyczyły sposobu monitorowania ochrony praw mniejszości.

Na razie tylko 1 procent

Od weekendu (głównie za sprawą artykułu w „Financial Times”) krąży informacja, że zagrożone są – oprócz miliardów euro z postpandemicznego Krajowego Planu Odbudowy – kolejne wielkie fundusze dla Polski. O co chodzi?

Rząd PiS i Solidarnej Polski z premierem Mateuszem Morawieckim w czerwcu zawarł z KE tzw. umowę partnerstwa, która stanowi podstawę gospodarowania polityką spójności. I w tej umowie – ale uwaga, za obustronną zgodą – stwierdzono, że Polska nie spełnia warunku „skutecznego stosowania i wdrażania Karty Praw Podstawowych”. W zeszłym tygodniu Marc Lemaître, szef dyrekcji ds. polityki regionalnej, potwierdził – o czym wczoraj napisał właśnie „Financial Times” – że Polska nadal tego warunku nie spełnia.

„To polskie władze same wskazały na niewypełnianie warunku Karty. Powinny wprowadzić rozwiązania w zakresie sprawozdawczości dla Komitetu Monitorującego w razie przypadków niezgodności z Kartą tych projektów, które były wspierane przez fundusze spójności. Polskie władze muszą wprowadzić skuteczne mechanizmy zapewniające zgodność realizacji programów z Kartą. Ponadto musi istnieć mechanizm składania skarg” – mówił dziś Stefan De Keersmaecker, rzecznik Komisji Europejskiej. Ale uchylił się od precyzyjnej odpowiedzi, z którym obszarem Karty Praw Podstawowych jest największy problem. Z naszych rozmów w instytucjach UE wynika, że chodzi przede wszystkim o brak jednolitego systemu monitorowania przestrzegania Karty Praw Podstawowych w inwestycjach z polityki spójności.

Jaki jest tego wszystkiego efekt? Taki, że tak długo jak ten błąd nie będzie naprawiony, Warszawa dostanie zaledwie 1 proc. z planowanych dla naszego kraju funduszy spójności – głównie na pomoc techniczną przy opracowaniu planów inwestycji. Z drugiej strony, sprawa z perspektywy polskich urzędników nie jest aż tak gardłowa, bo wnioski o pierwsze poważne wypłaty, według normalnego harmonogramu polityki spójności, powinny pojawić się dopiero w 2023 r.

Sprawa sądów może wrócić

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Komisja Europejska domagała się, by w polskich programach z polityki spójności znalazła się jakaś forma gwarancji, że unijne fundusze m.in. nie będą narażone na to, że zasilą ogłaszanych za rządów Zjednoczonej Prawicy „stref wolnych od ideologii LGBT+”. Ponadto chodzi o gwarancje zaskarżalności do sądów np. inwestycji wpływających na środowisko, co nadal nie jest w pełni dostępne dla organizacji pozarządowych.

A co ze sprawą niezawisłości sądów? Karta mówi o „prawie do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu”, a zatem daje Komisji Europejskiej możliwość pytań, czy mechanizmy kontroli przestrzegania Karty w Polsce opierają się na niezawisłych sądach.

Ale, jak tłumaczy nam jeden z brukselskich prawników, w Unii ogólne stwierdzenie, że w danym kraju obywatele nie mają dostępu do niezależnego sądownictwa, w zasadzie jest zastrzeżone dla tzw. procedury z art. 7 Traktatu o UE. A taka nadal tkwi nierozstrzygnięta w Radzie UE. I tak np. w ubiegłym tygodniu TSUE odpowiedział na pytanie prejudycjalne neosędziów (powołanych z udziałem upolitycznionej KRS), odrzucając wnioski o odrzucenie ich pytań jako niezadanych przez prawdziwy sąd.

Czy ze względu na kłopoty niezależnych sędziów można trwale zablokować pieniądze przez odwołanie do Karty Praw Podstawowych? „To byłoby odejście od dotychczasowej linii Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji. Ale w razie dalszych ataków na sądownictwo i eskalacji na linii Warszawa–Bruksela i tego nie można już wykluczyć – mówi jeden z naszych brukselskich rozmówców.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie odpowiedziało na moje e-mailowe pytania, kiedy spodziewa się rozwiązania problemu warunku Karty Praw Podstawowych w polityce spójności.

