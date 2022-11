Kanada oskarża Chiny o ingerencję w wybory. Trudeau: zwiększamy czujność

Tamtejszy wywiad ma dowody na zaangażowanie chińskich agentów wpływu w kanadyjski proces wyborczy. Pekin zaprzecza i oskarża Ottawę o brak szacunku, jednak Kanadyjczycy sprawy nie zamierzają bagatelizować.

Informacje o depeszach wywiadowczych analizujących działania chińskich dyplomatów w czasie wyborów parlamentarnych w 2019 r. upubliczniła w poniedziałek stacja telewizyjna Global News. Ze śledztwa przeprowadzonego przez reporterów kanału wynika, że kanadyjskie służby wiedzą o co najmniej 11 kandydatach, którzy obiegali się o mandat w parlamencie i w których kampanię aktywnie zaangażowali się przedstawiciele Chińskiej Republiki Ludowej. W niektórych przypadkach udział ten polegał na wsparciu finansowym, przekazywanym za pośrednictwem sprzyjających Chinom lub chińskich biznesmenów, w innych chińscy agenci wpływu bezpośrednio zatrudniali się w sztabach kampanijnych kandydatów. Nie wiadomo dokładnie, ile osób brało udział w tej operacji, aczkolwiek CSIS, kanadyjski wywiad cywilny, jest przekonany, że część była członkami lub co najmniej sympatykami Komunistycznej Partii Chin. Konkluzje z raportów, przekazanych w styczniu na ręce premiera Justina Trudeau oraz innych federalnych ministrów, były dla analityków z CSIS jednoznaczne: Chińczycy próbowali wpłynąć na wynik wyborów, a przez to – na stan całej kanadyjskiej demokracji.

Kanada na celowniku Chin

Nazwiska kandydatów sponsorowanych przez Chińczyków nie zostały upublicznione, jednak CSIS potwierdziło istnienie raportów i autentyczność ich konkluzji. Anonimowe źródła w wywiadzie twierdzą, że dyplomaci z Państwa Środka próbowali wpłynąć zarówno na polityków Partii Liberalnej, którą reprezentuje Trudeau, jak i ich przeciwników z Partii Konserwatywnej. Łącznie na potrzeby realizacji tych celów przekazano około ćwierć miliona dolarów kanadyjskich. Kwaterą główną operacji był chiński konsulat w Toronto, gdzie spotykać się mieli pracujący dla ChRLD sztabowcy kanadyjskich kandydatów.

Ze strony Pekinu działania te koordynował natomiast Wydział ds. Pracy Zjednoczonego Frontu – jednostka Chińskiej Partii Komunistycznej odpowiedzialna za wizerunek i wpływy Chin zagranicą. Z formalnego punktu widzenia jej pracownicy pełnią rolę rządowych speców od wizerunku. Pilnują, by oficjele wypowiadali się zawsze zgodnie z linią partii, nadzorują media społecznościowe i wywiady dla tradycyjnych mediów. W praktyce jednak zakres ich obowiązków jest jednak znacznie szerszy. Jak pisze Joshua Kurlantzick z amerykańskiego Council for Foreign Relations, pracownicy wydziału są bardzo aktywni zwłaszcza wśród chińskiej diaspory w innych krajach, rekrutując jej członków jako agentów wpływu rządu w Pekinie lub po prostu nakłaniają do działań zbieżnych z interesami Państwa Środka. Wydział ds. Pracy Zjednoczonego Frontu jest tak naprawdę jednostką wywiadowczą – choć działa przede wszystkim w zakresie soft power, często zupełnie legalnie i bez naruszania porządku prawnego obcych państw.

Chińczycy na zarzuty kanadyjskiego wywiadu odpowiedzieli gwałtownym i bardzo ofensywnym dementi. Zhao Lijian, rzecznik prasowy tamtejszego MSZ, oddalił zarzuty, stwierdzając, że Chiny „nie mają żadnego interesu” w mieszaniu się w kanadyjskie wybory. Dodał też, że bilateralne stosunki pomiędzy państwami muszą zawsze być oparte na wzajemnym szacunku, a oskarżenia rządu w Ottawie bardziej w tym przeszkadzają, niż pomagają. Wpisując te słowa w szerszy kontekst narracji typowej dla chińskich dyplomatów, odczytywać je należy jako zawoalowane ostrzeżenie. Chiny systematycznie próbują bowiem zwiększyć swój wpływ na arenie międzynarodowej, a Kanadyjczyków na celowniku mają od lat.

Agenci wpływu Pekinu aktywni w wielu krajach

Tajną ofensywę dyplomatyczną Pekin rozpoczął już w 2015 r. To wtedy Xi Jinping zdecydował o zintensyfikowaniu działań Wydziału ds. Pracy Zjednoczonego Frontu. Agenci wpływu stali się aktywni w wielu krajach, w tym także w USA, Australii i Nowej Zelandii, w tym ostatnim kraju wprowadzając nawet jawnie prochińskiego kandydata do parlamentu. Kanada była na ich działanie szczególnie narażona od 2018 r., kiedy władze w Ottawie na prośbę Amerykanów zatrzymali Meng Wanzhou, szefową pionu finansowego chińskiego giganta technologicznego Huawei. Wanzhou spędziła w Kanadzie trzy lata, oskarżona o podanie fałszywych informacji w dokumentach dla banku HSBC, przez co Huawei miał naruszyć amerykańskie sankcje na Iran. Ostatecznie Chińczycy poszli na ugodę z amerykańskim departamentem sprawiedliwości, Wanzhou wróciła do ojczyzny w 2021 r.

Zanim jednak Ottawa ją wydawała, Chińczycy w ramach rewanżu zatrzymali dwóch obywateli Kanady, których oskarżyli o działalność szpiegowską. Ich też udało się uwolnić, choć głównie dlatego, że w negocjacje zaangażowali się politycy najwyższego szczebla, na czele z samym Trudeau. Jak podaje Global News, w chińskich więzieniach nadal znajduje się jednak 115 Kanadyjczyków, wobec wielu z nich zarzuty są mocno naciągane, czasem kompletnie niewiarygodne.

Rosjanie dowiedli, że taka operacja się opłaca

Premier Kanady skomentował raport CSIS, choć użył do tego dość ostrożnych słów. Podkreślił, że jego rząd „widzi obcych aktorów, kraje z całego świata – czy to Chiny, czy innych – uprawiających niebezpieczne gry z udziałem kanadyjskich instytucji i kanadyjskiej demokracji”. Dodał też, że zamierza zwiększyć odporność procesu wyborczego na ingerencję zewnętrznych sił. W słowach tych pobrzmiewa echo opublikowanej niedawno nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. To dokument prezentowany cyklicznie, w którym swoje priorytety w polityce bezpieczeństwa określa każda kolejna administracja. Tym razem za największe zagrożenie Amerykanie uznali Chiny, głównie ze względu na ich ekspansywną politykę wobec Tajwanu i całego regionu Azji Południowo–Wschodniej, ale także przez piętrzące się dowody na próby ingerencji w demokratyczne wybory w innych krajach.

Pekin doskonale wie, że taka operacja się opłaca, czego dowiódł udział Rosjan w aferze ze skrzynką mailową Hilary Clinton i zbudowanie silnej relacji pomiędzy Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem. W 2016 r. sterowanie procesem wyborczym największej demokracji świata okazało się jak najbardziej możliwe. Nie ma pewności, że tym razem Chińczykom poszłoby równie łatwo, choć nie wolno ich oczywiście ignorować. W społeczności eksperckiej ustrój ChRLD za rządów Xi Jinpinga coraz częściej określa się mianem „cyfrowego totalitaryzmu”, co dobrze oddaje skalę zdolności, również ofensywnych, Chin w tym zakresie. Po scementowaniu swojego jednowładztwa w kraju Jinping z pewnością patrzeć będzie w stronę innych krajów. Przy rosnącej digitalizacji procesów politycznych i przeniesieniu debaty publicznej do sieci, dla zachodnich demokracji nie zwiastuje to niczego dobrego.

