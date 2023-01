316. dzień wojny. Artyleria. Dlaczego Rosjanie ryją pola, a Ukraińcy uderzają celnie

W czasie zimowego pata na frontach pierwsze skrzypce znów gra artyleria. Tyle że rosyjska jest coraz gorsza, a ukraińska coraz lepsza. Jak działa ten „bóg wojny” i czy artyleria nadal zasługuje na to miano?

W rosyjskich mediach nie ustaje szum po ataku na koszary w Makiejewce urządzone w nieczynnej szkole zawodowej. Resort obrony informuje o 89 zabitych żołnierzach, w tym kilku oficerach. Najstarszy stopniem był ppłk Aleksiej Baczurin, zastępca dowódcy 1444. Samodzielnego Pułku Zmechanizowanego 1. Korpusu Armijnego wojsk Donieckiej RL. Zapewne zawodowy oficer rosyjski, choć dowodził separatystami.

Rosjanie systematycznie używają do ataków irańskich dronów, oficjalnie od września wystrzelili ok. 660, z czego ponad 500 zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Iran ma przekazać 1750 aparatów Shahed-131 i -136, czyli zapas skończy się Rosji w okolicy maja. Według doniesień Rosja w zamian dostarczy Iranowi aż 30 myśliwców Su-35S. Przypuszczalnie chodzi o używane maszyny, bo z produkcją nowych może być problem. Ciekawe, co jeszcze prócz dronów obejmuje pakiet tej barterowej transakcji – Su-35S są jednak dość kosztowne. Chyba że Rosja w desperacji niczym alkoholik wyprzedaje wszystko za wódkę. Z drugiej strony: jaki pożytek mają Rosjanie z tych Su-35S? Jakoś w Ukrainie nie błyszczą...

Ukraina ma z kolei otrzymać od Francji kołowe pancerne wozy wsparcia AMX-10RC z armatą kal. 105 mm. To dość nietypowy pojazd używany głównie do rozpoznania i działań bojowych w Czadzie czy Dżibuti – przyda się wszystko, co ma pancerz i strzela.

Na frontach bez zmian, więc jutro opiszemy sytuację bardziej szczegółowo.