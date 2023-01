Coś się niedługo szykuje i to ewidentnie, skoro bezpośrednie dowodzenie nad operacją specjalną objął gen. armii Walerij Gierasimow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji. W razie powodzenia to na niego spłyną laury.

Zadziwiające, ale Sołedar nadal się broni, Rosjanie wciąż nie zdołali zająć całego miasta ani go okrążyć. A dopóki trwają walki o Sołedar, gdzie Rosjanie rzucili główne siły, relatywnie bezpieczny jest Bachmut, którego zdobycie będzie znacznie trudniejsze . Z kolei bez zdobycia Bachmutu nie ma co marzyć o dalszej ofensywie, o czym będziemy pisać w kolejnym artykule, prezentując perspektywy rozwoju sytuacji po ewentualnym upadku obu miast. Rosjanie mają nadzieję na poważniejsze przełamanie ukraińskiego frontu. Zapomnieli chyba, że odległą o 30 km Popasną zajęli 8 maja 2022 r. Ile więc czasu zajęło im pokonanie owych 30 km do Bachmutu? I ile czasu zajmie im wyjście poza tę linię? Łatwo sobie obliczyć…

Najemnicy na rzeź, niewola źle widziana

Aby wzmocnić walczącą w tym rejonie prywatną firmę militarną płatnych cyngli Prigożyna, czyli CzWK „Wagner”, której użycie w tej wojnie na taką skalę nie ma precedensu w świecie, prezydent Putin zdecydował się wydać ułaskawienia dla więźniów ochotniczo wstępujących do służby w Grupie Wagnera już w momencie ich zwolnienia z więzienia, a nie dopiero po sześciu miesiącach służby na froncie. Ma to nieco poprawić sytuację rekrutacyjną wagnerowców, bo najwidoczniej i ta organizacja, oficjalnie uznana przez EU jako terrorystyczna, ma problem z pozyskaniem ludzi do walki. Do niedawna tworzyli ją głównie weterani wojsk powietrzno-desantowych i sił specjalnych, ale najwidoczniej źródło ich rekrutacji stopniowo wysycha.