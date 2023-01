Coraz mniej Chińczyków. Wszechmocny Xi w tej sprawie jest bezsilny

Chinom ubywa mieszkańców, w zeszłym roku populacja skurczyła się o 840 tys. osób. To najnowsze dane podane przez tamtejszy GUS. Robią wrażenie, bo to pierwsza taka sytuacja od ponad 60 lat. Czy partia komunistyczna da radę odwrócić trend, który zdaje się wyglądać jak podglebie dla przyszłych poważnych problemów?

Najpierw o liczbach. W ostatnim dniu 2022 r. Chiny miały nieco ponad 1,4 mld mieszkańców. W zeszłym roku urodziło się 9,56 mln dzieci, zmarło 10,4 mln osób. Maleje tzw. współczynnik urodzeń, podpowiadający, ile żywych dzieci urodziło się w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. W 2022 r. spadł do 6,77 i jest najniższy od 70 lat. Równolegle rekordowo wysoki jest analogicznie liczony wskaźnik śmiertelności – 7,37, najwyższy od połowy lat 70. I jeszcze jedno: w zeszłym roku grupa kobiet w wieku rozrodczym (od 15 do 49 lat) zmniejszyła się o ponad 4 mln.

Indie ludniejsze od Chin

Nic dziwnego, że informacjom tym towarzyszą komentarze, że Chiny znalazły się w momencie historycznym czy też stanęły u progu zupełnie nowej epoki. Jej tegorocznym kontrapunktem będzie utrata względnie prestiżowej pozycji najludniejszego państwa świata i wysforowanie się na czoło tego rankingu Indii. Świat przygląda się z ciekawością tej opisywanej w wyścigowej poetyce rywalizacji. Indie gonią szybko (współczynnik urodzeń przekracza 17 przy podobnym do chińskiego współczynniku śmiertelności). Brakuje na tyle niewiele, że Indie liderem miałyby zostać już prawdopodobnie w kwietniu, a niemal na pewno do połowy roku. I bardzo długo swego miejsca nie oddadzą, bo ścigać mogą się z nimi tylko Chińczycy, a tam modele dynamiki populacji przewidują strome spadki: na koniec wieku Chiny będą miały tylko 800 mln mieszkańców.

Od dekretu dzieci nie przybywa

Generalny kierunek nie jest nowością, zaskakujące bywają szczegóły, jak w przypadku spisu powszechnego z 2021 r., który ujawnił, że populacja rosła wtedy najwolniej od dekad. Demografowie wiedzą, czego się mniej więcej spodziewać, i zajmując się długimi okresami, potrafią przewidywać na wiele, wiele lat naprzód. I wskazują przyczyny zmian, także te – wydawałoby się – dość odległe w czasie. Jedną z najpoważniejszych była polityka jednego dziecka, trwająca dziesięciolecia urzędowa próba ograniczenia liczby mieszkańców ChRL. Oraz jej rykoszety, w tym nadreprezentacja mężczyzn, do czego przysłużyły się chęć posiadania męskich potomków i łatwy dostęp do aborcji, pozwalający rodzicom zdecydować o płci jedynego dziecka.

Sterowanie rozrodczością swoich poddanych partia zaczęła porzucać w 2016 r., ale najpierw luzowanie ograniczeń na niewiele się zdało. Teraz promuje się wręcz rodzicielstwo, na wielkim zjeździe jesienią zeszłego roku przywódca partii i państwa Xi Jinping mówił, że zwiększenie dzietności to priorytet. Xi jest w Chinach wszechmocny, ale jakoś nie zapowiada się, by za sprawą jego dekretu miało przybyć maluchów. Młodzi Chińczycy w rozważaniach o tym, czy decydować się na dzieci, muszą uwzględniać utrudniony dostęp do mieszkań, z reguły potwornie drogich, etatów i perspektyw rozwoju zawodowego. Specjaliści podpowiadają, że kobiety nie będą się paliły do rodzenia, jeśli nie dojdzie do zmiany ról społecznych. W tym podziału obowiązków w czasie wychowania pociech w pierwszych latach życia i pozycji pań na rynku pracy. Przy czym na podobnych trajektoriach rozwoju społeczeństw jest szereg zamożnych państw Azji Wschodniej, na czele z Japonią i Koreą Płd., a podobnie sytuacja rozwija się także w Europie.

Covid puszczony na żywioł

O ile w minionych latach covid nie miał wpływu na liczbę chińskich zgonów, bo epidemia faktycznie trzymana była w karbach, o tyle teraz puszczono ją na żywioł. Władze kuglują statystykami, najczęściej zwyczajnie ich nie pokazują, zarzuciły też powszechne testy. Jednak efekt wybuchu pandemii uwidoczni się w zbiorczych danych za obecny rok. Tak samo jak w innych krajach tzw. nadmiarowych zgonów, mających źródło w zakażeniu SARS-CoV-2 lub w innych przypadłościach nieleczonych w związku z covidowym paraliżem służby zdrowia i ograniczonym dostępem do specjalistycznej pomocy. Jeśli w tym roku spadki będą głębsze, to prawdopodobnie za sprawą pandemii.