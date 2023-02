Ostra rywalizacja z Chinami i konflikt handlowy z USA. Europa się kłóci, jak reagować

Hojny amerykański plan wsparcia dla zielonych technologii wpędził Unię w spory, jak teraz konkurować z USA. Czy ścigać się na dotacje? W jaki sposób chronić spójność wspólnego rynku? To będzie jeden z tematów szczytu UE.

Amerykański „Inflation Reduction Act” (IRA), czyli program 369 mld dol. wsparcia czystych technologii za pomocą ulg podatkowych i dotacji, rozpalił w Unii Europejskiej spory, jak zachować równe zasady konkurencji z USA, zapobiec ucieczce inwestorów z Europy, a jednocześnie uniknąć ślepego wyścigu na subsydia.

Cztery sposoby na USA

Zielone technologie są od lat przedmiotem ostrej rywalizacji z Chinami, które stosują trefne chwyty (z punktu widzenia uczciwej konkurencji). Jednak dopiero amerykańska IRA nadała pilności debatom, w których Europa musi balansować między stanowczymi zabiegami o konkurencyjność swej gospodarki wobec Ameryki a unikaniem zadrażnień z sojusznikiem szczególnie ważnym w czasie wojny w Ukrainie. Belgijski premier Alexander De Croo niedawno wskazywał, że bywa to skomplikowane. „USA, czyli nasz partner, dzwonią do naszych przedsiębiorców i mówią im: dlaczego inwestujecie w Europie? Powinniście przyjechać do USA. Dzwonią do firm niemieckich i belgijskich w bardzo agresywny sposób: nie inwestujcie w Europie, mamy coś lepszego” – mówił Belg.

W dyskusjach o sposobach na zachowanie konkurencyjności w zielonych technologiach (to będzie jeden z tematów szczytu UE w tym tygodniu) zarysowały się cztery – czasem uzupełniające się – rozwiązania. Po pierwsze: poluzowanie zasad „pomocy publicznej”, czyli ściśle regulowanego w Unii rządowego wsparcia dla przemysłu (głównie chodzi o subsydia, ulgi podatkowe, tanie pożyczki), by w ten sposób wyrównać zasady gry z Amerykanami. Po drugie: stworzenie nowego wspólnego unijnego funduszu, by z pomocy publicznej mogli korzystać przedsiębiorcy także w tych krajach Unii, które nie mają dość zasobów budżetowych na ich wspieranie. Po trzecie: regulacyjne odciążenie przemysłu i zielonych gałęzi gospodarki (w tym skrócenie procesu uzyskiwania zezwoleń na budowę odnawialnych źródeł energii, co teraz czasem zajmuje po kilka lat). I po czwarte: rokowania z Amerykanami, aby subsydia z IRA stały się mniej dyskryminacyjne dla Europejczyków.

Punkt czwarty jest najmniej sporny, choć efekty na razie nie są imponujące. Bruksela pogodziła się, że Amerykanie nie zmienią IRA, ale Komisja Europejska próbuje do marca – wtedy wejdzie w życie większość tych reguł – wynegocjować objęcie przemysłu z Unii pewnymi wyjątkami, na które pozwalają amerykańskie przepisy. Najczęściej przywoływany przykład dyskryminacji z IRA to zapisana tam kwestia samochodów elektrycznych, czyli 7,5 tys. dol. ulgi podatkowych dla kupujących samochody zmontowane w USA. Pod koniec grudnia Komisja zdołała uzyskać obietnicę, że na te ulgi będą się łapać także samochody wyprodukowane w UE, ale wyłącznie kupowane przez firmy leasingowe. Ponadto w tym tygodniu w Waszyngtonie na rozmowach o IRA byli ministrowie gospodarki z Francji i Niemiec. Poinformowali o „znaczącym postępie”, nie podając konkretów.



Komisja Europejska zaproponowała w zeszłym tygodniu „EU Green Industrial Plan”, który – w dużym skrócie – w punkcie pierwszym (czyli subsydia) idzie w kierunku popieranym przez Niemcy i Francję, oczekujących dalszego poluzowania pomocy publicznej. A w punkcie drugim (nowe wspólne pieniądze unijne) odsyła sprawę stworzenie funduszu na później, wbrew naciskom Francji i krajów unijnego Południa. W rezultacie ten wstępny plan Komisji obecnie podoba się – jeśli idzie o znaczące kraje – tylko Niemcom, choć różnice w koalicji rządzącej w Berlinie nie pozwalają na zupełnie jednoznaczne oceny.

Część Północy i Europa Środkowo-Wschodnia razem

„Przed Komisją stały dwa problemy, czyli jak zwiększyć konkurencyjność europejskiej produkcji w dziedzinie czystych technologii oraz jak zapewnić, że taka polityka nie będzie dawała niesprawiedliwej przewagi bogatszym krajom UE. Niestety, KE zaproponowała tak naprawdę tylko odpowiedź na pierwsze pytanie. I to jest odpowiedź, która pogarsza drugi problem. Jej propozycja sprowadza się do ułatwienia rządom krajowym udzielania subsydiów dla przemysłu krajowego. Większe i bogatsze kraje UE będą miały o wiele większe możliwości korzystania z tej nowej swobody ze szkodą dla krajów biedniejszych – ocenia Niclas Poitiers z brukselskiego ośrodka Bruegel.

Komisja Europejska już podczas pandemii wprowadziła poluzowane reguły pomocy publicznej, które przedłużyła wskutek wojny w Ukrainie. Na ich podstawie Bruksela zatwierdziła aż 673 mld euro takiej pomocy, z czego aż 53 proc. przypada na Niemcy (ich udział w unijnym PKB to ok. 25 proc.), a 24 proc. na Francję (17 proc. unijnego PKB). Tylko 11 mld euro przypada na Polskę. Choć zatwierdzenie pomocy przez Komisję nie musi oznaczać jej pełnego wykorzystania, to te liczby pokazują na nierównowagę grożącą premiowaniem niemieckiego przemysłu, bo Berlin ma pieniądze na dotacje.

To dlatego dalsze luzowanie reguł pomocy, którego Komisja chce przy okazji „EU Green Industrial Plan”, wywołuje bardzo duże opory. I jest powodem krytyki ze strony taktycznego aliansu części krajów Północy (w tym Holandii), które są przeciwne tak głębokim ingerencjom w gospodarkę, oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski), których po prostu nie stać na tak hojne dotacje dla swego przemysłu. „Wzywamy Komisję Europejską do zachowania wielkiej ostrożności. Fundamentalne zmiany w unijnych zasadach pomocy publicznej nie powinny być wprowadzane z dnia na dzień w kontekście tymczasowych ram kryzysowych” – ostrzegają we wspólnym styczniowym piśmie do Komisji władze Polski, Holandii, Danii, Finlandii, Irlandii, Szwecji.

Promowanym m.in. przez Francję sposobem na bezpieczne subsydia byłoby dodatkowe wspólne finansowanie UE dla czystych technologii (ten pomysł wspiera Warszawa). Chodzi nie tyle o „Fundusz Odbudowy II”, co raczej powtórkę z pandemicznego funduszu SURE, czyli tanich pożyczek (nie dotacji) finansowanych ze wspólnego długu Unii. Jednak unijny „klub oszczędnych” odpowiada, że to niepotrzebne, bo jest mnóstwo jeszcze niewykorzystanych pieniędzy na wspieranie zielonego przemysłu m.in. z polityki spójności i Funduszu Odbudowy. A zatem w grę teraz wchodzą, jak przekonują Holendrzy, tylko ułatwienia w wydawaniu i przekierowywaniu obecnych funduszy.

Francusko-niemieckie bicie na alarm

Tłem dla sporu o konkurencyjność Europy, który wybuchł po przyjęciu amerykańskiej IRA, są głęboko zakorzenione różnice w poglądach na rolę państwa w gospodarce – od interwencjonizmu postulowanego przez Paryż w ramach „unijnej polityki przemysłowej” po ortodoksyjne trwanie przy wolnym rynku i konkurencji (wspierane przez Północ), choć – zdaniem krytyków – w ostatniej dekadzie doprowadziło to do bierności Unii wobec manipulacji rynkowych Chin pomagających im w osiągnieciu dominacji w rynku baterii słonecznych.

Obecnie coraz bardziej upolitycznione staje się nawet pytanie, jaka naprawdę część IRA jest dyskryminacyjna wobec UE. Simone Tagliapietra z Bruegla szacuje, że większość z 369 mld dol. w zielonych dotacjach (około 200 mld dol.) to w istocie zachęty do wdrażania czystych technologii, które przypominają tradycyjne unijne programy subsydiowania odnawialnych źródeł energii. A rzeczywisty problem konkurencyjności dla Unii i innych partnerów handlowych USA dotyczy dopłat z IRA wynoszących „tylko” ok. 40 mld dol. To oznaczałoby, że unijny kłopot z IRA może być znacznie mniejszy, niż wynikałoby z m.in. francusko-niemieckiego bicia na alarm.

Komisja Europejska po czwartkowo-piątkowym szczycie powinna przygotować legislacyjne propozycje w sprawie konkurencyjności zielnych branż w Europie. Potem zajmie się nimi kolejny, marcowy szczyt UE.