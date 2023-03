371. dzień wojny. Zmodernizowane MiG-i za F-16? To nie to samo, wyjaśniamy

Samolotów bojowych własnej produkcji Zachód, jak wiadomo, nadal nie przekazuje Ukrainie, ale w pakiecie pomocy wojskowej znalazły się bomby kierowane GPS produkcji amerykańskiej. Będą one zrzucane ze zmodernizowanych MiG-29 i Su-25 lub Su-27, ale czy taki substytut ma jakąś wartość?

W sytuacji, w jakiej się znalazła Ukraina, każde uzbrojenie zwiększające możliwości niszczenia wojsk przeciwnika ma określoną wartość, ale o tym za chwilę. Najpierw warto zająć się ciekawym kierunkiem rosyjskiej propagandy, jaki właśnie się zarysował. Rosjanie długo myśleli, ale wymyślili: Ukraina planuje ataki na własne niebezpieczne instalacje (elektrownie jądrowe) oraz przy użyciu broni chemicznej bądź materiałów radioaktywnych pod fałszywą flagą, czyli oskarżając o to Rosję. Oczywiście fałszywie, bo przecież miłująca pokój Rosja nigdy czegoś takiego by się nie dopuściła. A powody do niepokoju są, bo diabli wiedzą, czy Rosjanie nie dokonają podobnych ataków, oskarżając Ukraińców o prowokacje i chęć obciążenia niewinnej Rosji. Szczerze mówiąc, nieźle to zaplątali.

Oczywiście nie oznacza to w żadnym razie, że Rosja poważy się na użycie broni jądrowej w Ukrainie, zresztą nawet o tym nie mówi ostatnio, gdy ludzie przestali już się bać. A co do broni chemicznej, to też jest raczej wątpliwe, bo Moskwa już wie, że każdy taki ruch z jej strony to przełamanie kolejnych barier Zachodu w dostawach amunicji dla Ukrainy. Dlatego wydaje się, że jedynym celem takich działań informacyjnych jest sianie zamętu i wywoływanie niepokoju wśród społeczeństw zachodnich, że wszystko to może się bardzo źle skończyć, jeśli nie przestaną wspierać Ukrainy.