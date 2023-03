388. dzień wojny. Broń prosta, lecz skuteczna. Moździerze zbierają krwawe żniwo

Tematem dnia jest oczywiście wystawienie międzynarodowego nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira P. przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Nie wpływa to jednak chwilowo na zaciętość walk na froncie, na którym obie strony wciąż ponoszą poważne straty.

Wspomniany międzynarodowy nakaz aresztowania w związku z podejrzeniami o dokonanie zbrodni przymusowej deportacji dzieci do Rosji, co narusza dwa punkty art. 8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, został wydany wobec dwóch osób: Władimira Władimirowicza Putina, ur. 7 października 1952 r., i wobec Marii Aleksiejewnej Lwowy-Biełowej, ur. 25 października 1984 r., oficjalnie Rzeczniczki Praw Dzieci Rosji, a w praktyce organizatorki deportacji ukraińskich dzieci do Rosji, gdzie są poddawane procesowi przymusowej rusyfikacji. Oczywiście Rosjanie na rozkaz Putina lub za jego przyzwoleniem popełniają w Ukrainie mnóstwo zbrodni, ale chwilowo tylko to da mu się udowodnić ponad wszelką wątpliwość. Miejmy nadzieję, że wszyscy winni zbrodni, a przynajmniej choćby i duża część z nich, poniesie kiedyś zasłużoną karę.

Do tej kwestii wrócimy jeszcze jutro, bowiem warto najpierw prześledzić międzynarodowe komentarze dotyczące tej sprawy.

Czytaj także: Rosja to agresor. Czy Putin i inni odpowiedzą kiedyś za zbrodnie?