Z czym Joe Biden przyjeżdża do Europy? Kluczowy będzie szczyt NATO

Głównym celem pięciodniowej wizyty Joe Bidena w Europie jest utrzymanie jedności sojuszu atlantyckiego dla poparcia Ukrainy w jej wojnie z Rosją. Uda mu się przekonać sojuszników z NATO?

Prezydent Joe Biden wybiera się w niedzielę do Europy z pięciodniową wizytą, której najważniejszym etapem będzie udział w spotkaniu przywódców NATO 11–12 lipca w Wilnie. Głównym celem podróży jest utrzymanie jedności dla poparcia Ukrainy w jej wojnie z Rosją. Może to w dużej mierze zależeć od powodzenia rozpoczętej niedawno ukraińskiej kontrofensywy – a ta z kolei uzależniona jest od wystarczającego wyposażenia armii w broń i sprzęt z Zachodu.

Amerykański prezydent odwiedzi najpierw Wielką Brytanię, gdzie w poniedziałek spotka się królem Karolem III i premierem Rishi Sunakiem. Biden nie przybył na niedawną koronację brytyjskiego monarchy – USA reprezentowała First Lady Jill Biden, ponieważ król jest tylko symboliczną głową państwa. Spotkanie z Karolem III odbędzie się na zamku w Windsorze i jego oprawa dostarczy atrakcyjnego materiału telewizji, ale ważniejsze będą rozmowy z Sunakiem, który w czerwcu odwiedził Bidena w Waszyngtonie. Zjednoczone Królestwo to obok Ameryki i takich krajów Europy Wschodniej jak Polska największy przyjaciel i sojusznik Ukrainy.

Czytaj też: Gdy Rosja straszy wojną, NATO ma problem... z pieniędzmi

Kontrowersyjna broń i walka o akces do NATO

Szczyt NATO w stolicy Litwy zdominuje najpewniej kwestia dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz jej ewentualnego członkostwa w Sojuszu. Jeszcze przed odlotem do Europy Biden ma ogłosić kolejny pakiet dostaw broni i sprzętu dla Ukraińców, w tym kontrowersyjnej amunicji kasetowej, skutecznej w rażeniu rozproszonych na większym obszarze wojsk nieprzyjaciela, ale grożącej większymi ofiarami wśród ludności cywilnej. Pomysł krytykuje lewica Partii Demokratycznej, ale Bidena przekonują argumenty generałów, że może to być broń szczególnie śmiercionośna dla broniących się w okopach rosyjskich wojsk.

Na szczycie w Bukareszcie w 2008 r. NATO obiecało Ukrainie, że drzwi do Sojuszu są dla niej otwarte, aczkolwiek w bliżej nieokreślonej przyszłości. NATO nie włączyło wtedy Kijowa do tzw. Membership Action Plan (MAP), programu przygotowania do członkostwa, który to etap przechodziły w latach 90. XX i w pierwszej dekadzie XXI w. aspirujące do akcesu kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Według MAP warunkiem przyjęcia do NATO jest spełnienie szeregu kryteriów wojskowych, politycznych i ekonomicznych.

Po rosyjskiej inwazji Ukraina złożyła w ubiegłym roku formalny wniosek o członkostwo, a prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział 1 lipca, że oczekuje od Zachodu „bardzo konkretnego i jasnego sygnału, że Ukraina może zostać równoprawnym członkiem NATO po wojnie”. Przyjęcie jej obecnie, w czasie działań wojennych, zmuszałoby państwa członkowskie do bezpośredniego włączenia się do walki, gdyż zobowiązuje ich do tego art. 5. traktatu waszyngtońskiego. Ukraina nalega jednak, żeby owocem szczytu w Wilnie było wspólne oświadczenie państw członkowskich zdecydowanie dalej idące niż deklaracja z Bukaresztu, w praktyce – zaproszenie jej do NATO zaraz po wojnie, bez przeciągania całego procesu. Zełenski sugerował nawet, że jeśli nie może na to liczyć, nie pojawi się w Wilnie, gdzie jest oczywiście zaproszony.

Proponuje się „szybką ścieżkę” do NATO dla Ukrainy, a więc bez „poczekalni” w postaci MAP. Sukcesy jej wojsk i współpraca z państwami Sojuszu dowiodły, że Ukraina z nawiązką spełnia militarne kryteria członkostwa i jej armia jest kompatybilna z armiami NATO. Przypomina się, że w szybkim trybie przyjęto ostatnio do NATO Finlandię, do której Biden ma przyjechać z wizytą po wileńskim szczycie. Podobną skróconą drogę, bez etapu MAP, zaoferowano Szwecji, ale jej akces blokują na razie Turcja i Węgry (przyjęcie nowego kraju musi być zatwierdzone przez consensus).

Wniosek Kijowa o wytyczenie kalendarza wejścia do NATO popiera na razie kilka krajów, m.in. Wielka Brytania, Polska i państwa bałtyckie. Stanowisko reszty wydaje się niejasne lub niechętne. USA i Niemcy nie poparły szybkiej ścieżki. Głównym powodem wahań lub sprzeciwu wydaje się obawa o reakcję Rosji. Reżim Putina grozi nieokreślonymi, złowrogimi konsekwencjami za zaproszenie Ukrainy do NATO. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew powiedział niedawno, że taki krok będzie oznaczał „egzystencjalne zagrożenie” dla Rosji. Według oficjalnej doktryny Rosji „egzystencjalne zagrożenie” w pełni uzasadnia użycie broni atomowej.

Czytaj też: Wyborcza szarża Morawieckiego po bomby atomowe

Europa wobec Chin

Drugim poza wojną w Ukrainie głównym wątkiem debaty na szczycie w Wilnie będzie prawdopodobnie rola NATO w powstrzymywaniu Chin. Na zeszłorocznym szczycie w Madrycie Sojusz po raz pierwszy uznał Państwo Środka za wyzwanie dla swojego bezpieczeństwa i wartości, przede wszystkim z powodu poparcia Pekinu dla Rosji mimo jej napaści na Ukrainę. W wileńskim spotkaniu będą więc uczestniczyć także przedstawiciele państw tzw. IP4, czyli Japonii, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii – czterech najważniejszych sojuszników Zachodu z regionu zachodniego Pacyfiku. Chiny oświadczyły już, że nie są wcale zadowolone z takiego programu wileńskiego szczytu.

Zaangażowanie Sojuszu w Azji nie cieszy się jednomyślnym poparciem wszystkich członków NATO. Dwuznaczna w tej sprawie jest postawa Francji. Prezydent Emmanuel Macron powiedział w wywiadzie w czasie swojej kwietniowej wizyty w Pekinie, że Europa nie powinna być „wasalem” (w domyśle: Ameryki) i wobec konfliktu o Tajwan powinna zachować „strategiczną autonomię”.