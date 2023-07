512. dzień wojny. Ukraińcy paskudnie ugrzęźli. Dla Zachodu starcie z Rosją to też byłby szok

Rosjanie walczą inaczej niż większość zachodniego świata. Wypracowali swój sposób, działają masą, siłą, lekceważeniem ludzkiego życia, oślim uporem i niewiarygodną zawziętością. Czy NATO jest gotowe na takie sytuacje, jakie obserwujemy w Ukrainie?

Wczoraj pojawiło się ciekawe oświadczenie. Otóż Władimir Putin nie będzie osobiście uczestniczył w szczycie BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) w Johannesburgu w sierpniu 2023 r. Rosję ma reprezentować minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, Putin weźmie udział w wideokonferencji. Czyżby się bał ewentualnego aresztu? A może woli pilnować spraw w Moskwie? Swego czasu usunięto ze stanowiska wszechwładnego ministra obrony marszałka Konstantego Żukowa. Wysłano go na rozmowy do Belgradu, a w kraju odwołano i przygotowano papiery do wojskowego biura emerytalnego. Gdy wrócił, w zasadzie mógł tylko pójść do kasy po odprawę.

Co do Władimira Władimirowicza mamy mieszane uczucia; z jednej strony w pełni „zasłużył” na emeryturę, z drugiej każdy jego następca raczej będzie gorszy. Jak się trafi jakiś twardogłowy, co wielce być może, to podejmie drastyczne kroki (pełna mobilizacja, całkowite przestawienie kraju na wojenny tor) i rzuci do Ukrainy kolejne masy wojsk, co oczywiście byłoby trudno udźwignąć. W Rosji nikt przeciw temu nie zaprotestuje, wielu ludzi tę wojnę popiera.

Ukraińcy okropnie ugrzęźli