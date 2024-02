716. dzień wojny. Co wymyśli nowy dowódca? Rosjanie są niestety coraz skuteczniejsi

Gen. Walerij Załużny został na odchodne odznaczony najwyższym krajowym odznaczeniem – złotą gwiazdą Bohatera Ukrainy. Właściwie dlaczego został odwołany? Tego nikt do końca nie wie.

Identyczne odznaczenie otrzymał gen. por. Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego GUR. Obaj z pewnością na to wyróżnienie zasłużyli.

Właściwie nie wiadomo, za co został odwołany gen. Załużny. Oficjalnie tego nie powiedziano. Jedynym chyba wytłumaczeniem jest pat, jaki zapanował na froncie. To oczywiste, że jakoś trzeba z niego wyjść. Zakładamy, że nowy dowódca to zmiana strategii, koncepcji prowadzenia wojny, która może okazać się skuteczniejsza od dotychczasowej. Ale co można zrobić? Z próżnego i Salomon nie naleje.

Nowym dowódcą został gen. Ołeksandr Syrski, nieco starszy od Załużnego, absolwent sowieckiej jeszcze Akademii Dowódców Ogólnowojskowych w Moskwie z 1986 r. Właściwie jest Rosjaninem, który dostał przydział w Ukrainie i tu osiadł, wstępując do wojsk z chwilą rozpadu ZSRR. Jego rosyjskie pochodzenie stało się teraz źródłem dowcipów. Naszym zdaniem najzabawniejszy jest ten, w którym gen. armii Walerij Gierasimow, stojący na czele rosyjskiego Sztabu Generalnego, mówi do Syrskiego: sdawajsia, tiebie nie pobiedit! (poddaj się, nie zwyciężysz!), na co gen. Syrski odpowiada: Ruskie nie zdajot’sa! (Rosjanie się nie poddają!).

Rosjanie się nie poddają

W wywiadzie dla naiwnego dziennikarza z USA Tuckera Carlsona prezydent Rosji wyznał, że II wojna światowa wybuchła przez Polaków, bo nie chcieli współpracować z Niemcami. Dlatego Hitler napadł na nasz kraj 1 września 1939 r. Jakie genialne wyjaśnienie!