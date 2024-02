726. dzień wojny. Rosyjskie lotnictwo bojowe działa coraz skuteczniej. Jak to możliwe?

Stronie ukraińskiej dramatycznie brakuje przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Tymczasem rosyjskie lotnictwo może operować coraz bezpieczniej. Co gorsza, na coraz większą skalę stosuje uzbrojenie kierowane.

Nad ranem zapłonął duży skład paliw w pobliżu Makiejewki, przylegającej do Doniecka od wschodu. Podobno eksplozję spowodował „przylot”, czyli jakiś pocisk wystrzelony z ukraińskiej strony. I bardzo dobrze, wszelkie ataki na rosyjską logistykę mają wpływ na działania wojsk. Tyle że musi to być robione kompleksowo, całościowo, inaczej efektów nie będzie. Podobno nie było to jedyne uderzenie w okupowanym obwodzie donieckim. Według rosyjskich doniesień ataku dokonano kierowanymi pociskami skrzydlatymi Storm Shadow lub Scalp EG, odpalanymi z ukraińskich Su-24M. Pokazano też zdjęcie pocisku manewrującego (drona kamikadze), powstałego po przebudowie brytyjskiego odrzutowego celu latającego (bezpilotowego aparatu używanego do ćwiczeń jednostek przeciwlotniczych) Banshee Jet 80+.

Przesłuchania rosyjskich jeńców ujawniły ostatnio ciekawą rzecz: władze nie informują rodzin o losie wziętych do niewoli i nie wypłacają odszkodowań za zaginionych. Nie zbierają ciał z pola walki, bo to robi różnicę w inwentarzu („zaginiony”, „poległy”) i trzeba zadośćuczynić. Taki to kraj, niestety.

Czytaj też: W okopach siedzą piekielnie zmęczeni 50-latkowie

Rosjanie się spieszą

Po zajęciu Awdijiwki Rosjanie wyprowadzili bardzo silne natarcie na ukraiński wyłom nieopodal Orichiwa.