Europa będzie się zbroić. Niemiecka rewolucja w sprawie długu. Węgry zostały na szczycie same

Przywódcy UE dali zielone światło dla 150 mld euro wspólnego finansowania obronności. Wezwano Brukselę do zbadania możliwych zmian w zasadach zadłużania się na zbrojenia, co jest odpowiedzią na postulaty – to wręcz rewolucyjna nowość – m.in. Niemiec.

Premier Viktor Orban nie zgodził się na szczycie UE, który zakończył się w czwartek późnym wieczorem w Brukseli, na wspólną deklarację dalszego wsparcia dla Ukrainy (w tym zbrojeniowego i finansowego). Określa ona także warunki rozmów rozejmowych, do których tak bardzo prze Donald Trump. Chodzi o mocne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, które mają odstraszać Rosję od kolejnych napaści. Czytaj też: Trump wygraża i strzela na oślep. Jak z nim postępować? Trzeba działać z drugiej linii Węgry ominięte, Fico się złamał Ale choć na szczytach UE, gdzie decyzje podejmuje się na zasadzie konsensusu, blokada ze strony jednego państwa zwykle prowadzi do przekreślenia niechcianych przez nie zapisów, tym razem Orban nie był skuteczny. Przywódcy pozostałych krajów postanowili zadeklarować Ukrainie dalsze wsparcie w gronie 26 państw UE, czyli bez Budapesztu. „Wszyscy chcemy pokoju. Różnica polega na tym, że 26 państw uznaje, że droga do pokoju wiedzie przez wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy. A Węgry odizolowały się od tego konsensusu. Dlatego są same. Jeden odizolowany kraj nie oznacza jednak podziału” – przekonywał Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, po zakończeniu obrad. Bliskie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi poglądy na wojnę w Ukrainie tuż przed szczytem deklarował też słowacki premier Rober Fico, ale potem się złamał. Jego ceną było zapisanie we wnioskach ze szczytu apelu o rozmowy Bratysławy, Kijowa i Brukseli na temat wznowienia tranzytu gazu przez Ukrainę do Słowacji. Te poprawki wprowadzono w ostatniej chwili. Po polityczno-symbolicznym sporze z Orbanem reszta liderów UE zleci Komisji Europejskiej i Radzie Unii prace nad szczegółami (czyli głównie nad kwotami) rychłej decyzji o zwiększeniu pomocy dla Kijowa. Natomiast podczas szczytu nie było większej dyskusji o wysyłaniu europejskich żołnierzy do Ukrainy w ramach „gwarancji bezpieczeństwa”, bo o tym na odrębnych spotkaniach (ostatnio w Londynie i Paryżu) dyskutują w węższym gronie kraje gotowe wejść do „koalicji chętnych” w tej sprawie. W obradach uczestniczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Tłumaczył, że pierwszym krokiem ewentualnych negocjacji pokojowych powinno być porozumienie o wstrzymaniu ataków Rosji na infrastrukturę cywilną, w tym energetyczną, oraz zawieszenie działań wojskowych na Morzu Czarnym. Przestrzeganie takiego częściowego rozejmu miałoby być testem wiarygodności Moskwy w rozmowach pokojowych. Niedawno podobny test postulował francuski prezydent Emmanuel Macron. Zełenski poinformował o wznowieniu rozmów negocjatorów Ukrainy i USA w przyszłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej. Czytaj też: Zamęczyć, żeby przyłączyć. Terytorium to nie jest najważniejszy cel Putina. Michał Fiszer dla „Polityki” Niemiecka rewolucja Przywódcy wszystkich krajów UE (łącznie z Orbanem) zgodzili się na zaproponowany plan ReArm Europe, który w tym tygodniu zapowiedziała Komisja Europejska. „To są wyjątkowe czasy. Wymagają one nadzwyczajnych działań. Dzięki ReArm Europe wyposażymy Unię w zdolności, których potrzebuje, aby wspierać Ukrainę i bronić się sama” – powiedziała Ursula von der Leyen, szefowa Komisji. Głównym punktem planu jest 150 mld euro tanich kredytów na zamówienia obronne dla krajów UE. Żeby je sfinansować, Komisja zapożyczy się na rynkach pod gwarancje z budżetu UE. Szczegółowe rozporządzenie w tej sprawie, którego projekt jest spodziewany w marcu, będzie oparte na tzw. klauzuli kryzysowej z traktatu unijnego. Pozwala ona Radzie UE – dla szybszego tempa - pominąć Parlament Europejski w przyjmowaniu nowych przepisów. Na szczycie potwierdzono, że wśród – nadających się do unijnego współfinansowania – priorytetów UE jest ochrona granicy z Rosją i Białorusią, a także wspólne zamówienia w dziedzinie m.in. obrony powietrznej i wojny elektronicznej. Liderzy 27 państw UE poparli rekomendację Brukseli w sprawie sięgnięcia także po „klauzulę kryzysową” w unijnych przepisach o dyscyplinie budżetowej. Pozwoli to na zadłużanie się krajów na potrzeby obronne ponad zwykłe limity bez działań dyscyplinujących ze strony Brukseli. Ponadto szczyt wezwał Komisję do „zbadania dalszych możliwości” zmian w regułach budżetowych, co jest odpowiedzią na postulaty – to wręcz rewolucyjna nowość – Niemiec, słynących dotąd z rygorystycznego podejścia do budżetu, a także m.in. Polski i Włoch, by mocniej ułatwiać finansowanie inwestycji zbrojeniowych z długu publicznego. Czytaj też: Świat będzie wrzał. Druga kadencja Trumpa może być bardziej destrukcyjna niż pierwsza Nuklearny parasol do dyskusji „Propozycja Francji w sprawie rozszerzenia możliwości odstraszania bronią nuklearną jest godna rozważenia” – powiedział premier Donald Tusk tuż przed rozpoczęciem obrad. Prezydent Emmanuel Macron w przededniu szczytu zapowiedział bowiem rozpoczęcie „debaty strategicznej” o objęciu sojuszników z Europy ochroną zapewnianą przez francuską broń atomową, ale wczoraj podczas dyskusji liderów za zamkniętymi drzwiami nie było o tym żądnej znaczącej debaty. „Europa musi podjąć wyścig zbrojeń i musi go wygrać. Jestem przekonany, że Rosja przegra ten wyścig, tak jak Związek Sowiecki przegrał podobny 40 lat temu. I to jest jedyna metoda, żeby uniknąć konfliktu na szerszą skalę – przekonywał Tusk. Costa zamierza dziś poinformować o wynikach szczytu przywódców Wlk. Brytanii, Turcji, Kanady, Norwegii i Islandii. To kolejna „koalicja chętnych” w sprawie Ukrainy wykraczająca poza kraje UE.