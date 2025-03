Rosja nie będzie się spieszyć z rozejmem. Putin jest jak kameleon, Trump macha cepem

Z amerykańskim porozumieniem z Rosją w sprawie wojny jest na razie jak z horyzontem. Im bardziej Trumpowi na nim zależy, tym bardziej się ono oddala.

Donaldowi Trumpowi z wyraźnym trudem idzie przyciąganie Władimira Putina do stołu negocjacyjnego. Putin – przynajmniej na razie – nie pali się do poważnej dyskusji o warunkach zawieszenia broni w Ukrainie i nowego otwarcia w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Gra na zwłokę, dając Trumpowi i jego ekipie powody do narastającej frustracji i intensywny kurs rosyjskiej strategii negocjacyjnej. Jej prawidła starali się ustalić najpierw sowietolodzy, a później specjaliści od jelcynowskiej i putinowskiej Rosji. Klasyczny opis źródeł metody funkcjonowania rosyjskiej dyplomacji odnajduje w odległych tradycjach, nie tylko ZSRR i Romanowów, ale także Bizancjum i imperium mongolskiego, rewolucji czy rywalizacji z Zachodem, w tym Rzeczpospolitą. Model sprowadza się też do kilku zwięzłych punktów i wydaje się, że Putin właśnie je realizuje.

Putin hamletyzuje i urabia otoczenie

Rosja ma uważać, że dyplomacja to też wojna, tyle że prowadzona innymi środkami. A skoro rzeczywisty konflikt zbrojny już się toczy i – tak twierdzi Putin – idzie po rosyjskiej myśli, to nie ma powodu, by zarządzać pauzę w walkach. Prezydent Rosji przy okazji kreśli swoje czerwone linie, piętrzy wyzwania i stawia pytania. Kto będzie pilnował długiej na 2 tys. km linii frontu i przypisywał odpowiedzialność za ewentualne naruszenia rozejmu? Co zrobią Ukraińcy w czasie zawieszenia broni? Zmobilizują nowe siły? Zostaną dozbrojeni? Skoro sytuacja w obwodzie kurskim, w części zajętej przez Ukraińców, jest pod kontrolą rosyjskiej armii, to po co dawać im czas na przegrupowanie lub szansę na bezpieczne wycofanie?