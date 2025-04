Oświadczenie Ameryki postawiło cały nasz kontynent w nowej sytuacji. Teraz to my, jako UE i zagrożone kraje regionu, musimy zająć się kwestią powstrzymania Rosjan w Ukrainie, by nie mieć z nimi do czynienia w państwach bałtyckich i dalej.

Jak widać na zdjęciach satelitarnych, potężny rosyjski skład amunicji 51. Arsenał GRAU został niemal kompletnie zniszczony. Są w nim jeszcze pojedyncze betonowe bunkry. Resztę rozerwało na strzępy od środka. Bunkier powinien wytrzymać wybuch przechowywanej amunicji, więc było jej tam więcej, niż powinno. Mieszanki wybuchowe (głównie na bazie heksogenu, który sam w sobie jest półtora razy silniejszy od trotylu) w bombach i pociskach są dziś mocniejsze niż w czasach, gdy te bunkry stawiano. W bazie Rostów nad Donem-Siewiernyj spłonął myśliwiec wielozadaniowy Su-30SM. Ukraiński wywiad mówi o „tajemniczym zapłonie”, przypadkowo tylko sfilmowanym. Była to ewidentnie akcja dywersyjna prowadzona raczej nie przez krasnoludki. Sam Kyryło Budanow w latach 2014–19 był sabotażystą na Krymie i specem od takich operacji, coś jak legendarny sowiecki płk Ilia Starinow, później wykładowca działań specjalnych, zwany popularnie „profesorem nauk dywersyjnych”. Na dobrą sprawę Budanowa też można tak tytułować. To wiedza dostępna nielicznym. Donald Trump, zapytany, czy Putin posłucha jego żądania wstrzymania ataków rakietowych na Kijów, odpowiedział: „tak, wierzę w to”. Dziś rano na ukraińską stolicę poleciały rakiety (12 zabitych, 90 rannych). Nikt mu o takich rzeczach nie mówi? Całe to kończenie wojny przez Trumpa to jedna wielka kompromitacja. Musi w końcu zrozumieć, że Putin w ogóle się z nim nie liczy. Bo niby dlaczego by miał? O sytuacji na frontach, na których większe zmiany nie zaszły, jutro.