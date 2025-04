Jeśli Europa chce uniknąć krwawej wojny u siebie, w Polsce, w Rumunii itd., to musi zatrzymać Rosję w Ukrainie. A to może oznaczać konfrontację zbrojną.

Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował o strzelaninie na terenie zaporoskiej elektrowni, do której doszło w środę. Ekspertom MAEA nakazano pozostać w miejscu zakwaterowania. Oficjalną przyczyną ataku miał być dron przelatujący w pobliżu.

W wybuchu samochodu pułapki w miejscowości Bałaszycha pod Moskwą zginął zastępca Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego gen. por. Jarosław Moskalik. Według doniesień bomba wybuchła w aucie zaparkowanym obok. Nie mają szczęścia ci rosyjscy generałowie, jak nie hulajnogi, to samochody. Proponujemy przesiąść się do tramwajów.

Do Moskwy przybył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, aby spotkać się z Władimirem Putinem już po raz czwarty. Wcześniej minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ogłosił, że Rosja jest gotowa podpisać umowę z Ameryką. Dziwaczne: o ile nam wiadomo, to walczy z Ukrainą, a nie ze Stanami. Strona ukraińska odrzuciła przecież warunki porozumienia, więc Rosja może podpisać umowę z kimkolwiek. Tak czy inaczej, nie zakończy to konfliktu. Propozycja USA oznacza kapitulację Ukrainy.

Na froncie zginął 21-letni Michael Gloss, syn wiceszefowej CIA Juliane Gallina Gloss. Co ciekawe, walczył po stronie Rosji od 2023 r. w 137. Pułku Powietrznodesantowym w ramach kontraktu podpisanego z resortem obrony. Zginął rok temu, teraz wyszło to na jaw.

Ruszyła rosyjska ofensywa