Pogrzeb Franciszka. „Budujcie mosty, a nie mury”. Narady przed konklawe już trwają

Papież Franciszek spoczął w bazylice Santa Maria Maggiore. Do Rzymu na pogrzeb przylecieli najważniejsi światowi przywódcy, w tym Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, którzy rozmawiali przed mszą. Kardynałowie już debatują o zadaniach dla jego następcy. Początek konklawe jest planowany na 5 lub 6 maja.

Franciszek z myślą o własnym pogrzebie nieco uprościł całą ceremonię, co wpisywało się w jego styl. Już na początku pontyfikatu postanowił zamieszkać w Domu Świętej Marty, czyli watykańskim hotelu (nadal bardzo wyjątkowym), zamiast w wielkich apartamentach Pałacu Apostolskiego. W sobotę od rana na Placu Świętego Piotra zebrały się tłumy wiernych, szacuje się, że w ceremonii wzięło udział ok. 200 tys. ludzi. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 wyprowadzeniem trumny z Bazyliki Świętego Piotra na plac (rozległy się wtedy gromkie oklaski), a potem mszą pogrzebową, której przewodniczył kard. Giovanni Battista Re.

Wiele miejsc w Rzymie było pilnie strzeżonych przez policję, karabinierów i Gwardię Szwajcarską. Na Placu Świętego Piotra zabiły rano dzwony. Do Wiecznego Miasta przybyli najważniejsi politycy i przywódcy, w tym prezydent USA Donald Trump i jego poprzednik Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron czy prezydent walczącej z rosyjską agresją Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polskę reprezentowali m.in. prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W sobotę przed południem podano, że Trump i Zełenski rozmawiali w Rzymie. W sumie na uroczystość przybyło ponad 160 zagranicznych delegacji, w tym królowie i królowe. Zelensky and Trump at the Vatican. pic.twitter.com/mgkaF6qd5Q — Clash Report (@clashreport) April 26, 2025 W homilii kard. Battista Re wspominał życie argentyńskiego duchownego Jorge Mario Bergoglio i ostatnie dni papieża w Watykanie. Podkreślał, że jeszcze tydzień temu, choć był po wielotygodniowym pobycie w szpitalu, starał się spotkać w czasie wielkanocnych świąt z wiernymi. „Prawdziwie dzielił niepokoje i cierpienia czasów globalizacji. Dodawał otuchy i odwagi w bezpośredni, spontaniczny sposób. Jego charyzma i styl poruszały serca, budziły siły moralne i duchowe” – stwierdził hierarcha. Przypomniał, że pierwszą podróż Franciszek odbył na Lampedusę, symbol dramatu uchodźców. „Temat braterstwa przewijał się przez cały jego pontyfikat, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego ojca. Papież przypominał często, że wszyscy należymy do tej samej rodziny ludzkiej” – kontynuował kardynał w homilii. W wątku poświęconym wojnom, „które niosą nieludzkie okrucieństwa i zniszczenia”, Battista Re powiedział, że Franciszek nieustannie błagał o pokój, wzywał do rozsądku, do uczciwych negocjacji, „ponieważ wojna zawsze pozostawia świat gorszym, niż był, dla wszystkich jest zawsze bolesną i tragiczną porażką”. „Budujcie mosty, a nie mury – to wezwanie powtarzał wielokrotnie” – stwierdził kardynał pod koniec kazania. Po mszy kondukt przejechał ulicami Rzymu do bazyliki Santa Maria Maggiore, gdzie Franciszek, zgodnie ze swoją wolą, został pochowany.

Grób w bazylice Santa Maria Maggiore Dla zwykłego obserwatora pogrzebowe uproszczenia Franciszka są mało zauważalne, a obrzędy związane z ogłoszeniem śmierci papieża, złożeniem go do trumny oraz pochówkiem to nadal bardzo uroczyste rytuały zakorzenione zarówno w liturgii kościelnej, jak i tradycji wielowiekowych władców Rzymu, którymi byli papieże. W Bazylice Świętego Piotra pogrzebano tylko ok. 90 z łącznie 266 dotychczasowych papieży (jeśli liczyć św. Piotra). Dlatego Największą odmianą w pogrzebie Franciszka – w porównaniu z poprzednikami, których mogą pamiętać obecnie żyjący – jest właśnie decyzja o złożeniu trumny w bazylice Matki Boskiej Większej, do której udawał się m.in. przed każdą podróżą poza Włochy i po niej. „Mój grób winien być w ziemi, prosty, bez szczególnego zdobienia, z jedynym napisem: Franciscus" – zapisał papież w testamencie z czerwca 2022 r. „W ziemi", czyli w praktyce poniżej poziomu posadzki, w niszy w nawie bocznej Santa Maria Maggiore. Pokazana już w piątek płyta nagrobna z marmuru liguryjskiego istotnie ma tylko wypisaną łacińską wersję imienia papieża. Przejazd sześciokilometrowej trasy między Placem Św. Piotra, gdzie została odprawiona msza pogrzebowa, a bazyliką Santa Maria Maggiore zaplanowano na zaledwie pół godziny. Tego etapu ostatniej drogi Franciszka nie zaplanowano jako solennej celebracji. Nie mamy zatem powtórki z pożegnania Piusa XII w 1958 r,. który zmarł w Castel Gandolfo. Procesyjnemu przewiezieniu jego ciała do Watykanu ulicami Rzymu towarzyszyły ogromne tłumy. Duże zgromadzenia, choć usiłujące wrzucić papieską trumnę do Tybru, towarzyszyły też nocnej procesji, w której przewożono do Bazyliki Św. Wawrzyńca za Murami ciało Piusa IX w 1881 r. trzy lata po jego śmierci i po pierwotnym pochówku w Bazylice Św. Piotra. Pius IX był ostatnim władcą Państwa Kościelnego, które jeszcze za jego rządów – wbrew Kościołowi – włączono do zjednoczonej Italii. Niechęć wielu podwładnych Papa Re (papieża króla) przetrwała kres Państwa Kościelnego. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 2000 r. Włoskie media od piątku rozpisywały się szczegółowo o sposobie usadzenia gości na Placu Św. Piotra. Kolejność usadzenia przywódców zależy od alfabetycznej kolejności nazw państw po francusku, co oznacza, że miejsce blisko Trumpa (Stany Zjednoczone to États-Unis) przypadło m.in. Emmanuelowi Macronowi. Wołodymyr Zełenski został pozbawiony szans na „przypadkowe" zagadanie do Trumpa. Włosi spekulowali, że mająca świetne relacje z Trumpem premierka Giorgia Meloni zaaranżuje choć krótką konwersację Trump–Zełenski, a także pierwszą rozmowę szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem USA, który zupełnie dotychczas ignorował szefów unijnych instytucji.