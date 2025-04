1161. dzień wojny. Rosja: papierowe mocarstwo? Putin chyba nie bardzo ufa swojej armii

Wojna toczy się swoim trybem, liczba rosyjskich ataków nie maleje. Tymczasem Kreml zarządza zawieszenie broni na jeden czy dwa dni, żeby „okazać dobrą wolę”, której nie ma.

Poprzedniej nocy mocno ucierpiał skład paliw w Noworosyjsku; wybuchł spory pożar i nadal się tli. Ukraińcy użyli szybkich pocisków manewrujących R-360 Neptun w wersji do celów naziemnych. To wskazuje na ich znaczny zasięg.

Osiem dronów uderzyło w bazę Sawaslejka w obwodzie niżnonowogrodzkim. Mieści się tu część 4. Centrum Przygotowania Bojowego Załóg Lotniczych z eskadrą MiG-31K, które bardzo często odpalają pociski Ch-47M2 Kindżał na Ukrainę.

Stracił stanowisko dowódca 810. Brygady Piechoty Morskiej Gwardii gen. mjr Oleg Własow. Nieoficjalnie mówi się, że fałszował meldunki, donosząc o zdobyczach terytorialnych, których nie było. Brygadę przejął na razie płk Anton Olejnikow, który robi dość szybką karierę – jeszcze w 2020 r. był porucznikiem. Podobno bardzo chce otrzymać tytuł „bohatera Rosji”. Taki tytuł zdobywa się nie własnym bohaterstwem i poświęceniem, lecz bohaterstwem i poświęceniem podwładnych.

Kiedy skończą im się czołgi

Są nowe analizy dotyczące stanu posiadania czołgów w rosyjskiej armii – jest ich 1,8 tys. na froncie, ale nowe wozy napływają głównie do zgrupowania wojsk „Północ”. Tempo produkcji wynosi 300 szt. T-90 rocznie (90 w 2023). Nie wiadomo, czy T-72B3M Model 2022 to nowa produkcja (jak twierdzi Uralwagonzawod, który stawia je w Niżnym Tagile), czy powstają na bazie zmagazynowanych T-72. Należałoby dodać 100–200 szt. T-72B3M rocznie, trafiających głównie na front. W toku wojny zregenerowano i przekazano wojskom ok.