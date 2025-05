Do zwalczania bezpilotowców stosuje się nie aparaty przeciwlotnicze, ale przeciwdronowe. A one same coraz częściej są używane do zestrzeliwania śmigłowców.

Z doniesień wynika, że Rosjanie w Stambule ponownie zażądali całych obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego. Pierwszy raz zagrozili, że w przeciwnym razie zajmą jeszcze obwody sumski i charkowski. Ten ostatni bezskutecznie atakują od maja 2024. Oczywiście Donald Trump znów nie wskazał Rosji jako strony, która nie chce pokoju, i poczynił kilka cierpkich uwag na temat Wołodymyra Zełenskiego, jakby on był winien tej sytuacji. Prezydent USA powiedział w dodatku, że w 2022 r. Rosjan zatrzymały nie ukraińskie wojska, lecz... błoto! Chyba wierzy w stare porzekadło, że wojsko przez wieś nie przejdzie, bo psy we wsi. Wczoraj Ukraińcy uderzyli w magazyny amunicji 128. Brygady Obrony Wybrzeża na Krymie. Dzisiaj Rosjanie piszą o dużych stratach wśród żołnierzy służby zasadniczej, którzy najwyraźniej tam pracowali. Rosjanie mają poważny problem z przyjaciółmi z Korei Północnej. Jak czytamy na Telegramie, bardzo się rozzuchwalili i kradną, biją się z Rosjanami, gwałcą. Nikt im nie powiedział, że to jeszcze Rosja, a nie Ukraina? Swoją drogą, co mogliby wyprawiać w samej Ukrainie... Rosja to jednak wychowuje pokolenia ludzi nietypowo myślących. Fragment mowy pogrzebowej pewnej kobiety nad grobem żołnierza (skrót przygotował internauta JR2): „Kto tam jest w trumnie przybywającej ze specjalnej operacji wojskowej, nie wiadomo... A w zasadzie wszystko jedno. Dla Rosji, bo dla rodzin dziś jeszcze nie wszystko jedno. Ale jutro...”. W miejsce gen. płk. Andrieja Morwiczewa nowym dowódcą Centralnego Okręgu Wojskowego został gen.