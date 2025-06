Iran zaatakował szpital w Izraelu. Kolejna grupa Polaków wraca do kraju

Izrael ostrzega najwyższego przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chamenei, „by pamiętał, jak skończył” Saddam Husajn – ostatecznie stracony za zbrodnie na własnym narodzie.

Dowódca zarządu operacyjnego sił obronnych Izraela gen. Oded Basiuk zapowiedział we wtorek, że siły Izraela nie przestaną atakować Iranu, „dopóki nie zostanie zlikwidowane zagrożenie nuklearne i rakietowe, związane z tym państwem”. Basiuk wyjaśnił, że jest to dopiero początek operacji. „Atakujemy terrorystyczny reżim, a nie zwykłych ludzi, którzy zasługują na lepszą przyszłość. Zagrożeniem dla nas są władze w Teheranie, a nie ludzie na ulicach Szirazu” – zaznaczył. Iran wystrzelił dotychczas około 400 rakiet balistycznych i 100 rojów dronów w kierunku Izraela. Jednym z celów była siedziba Mosadu – izraelskiego wywiadu zagranicznego – w Herzlii. Atakowane były również inne obiekty wywiadowcze, w tym infrastruktura związana z wojskowym wywiadem Aman. Z kolei izraelska armia (Cahal) poinformowała, że zniszczyła ponad 200 irańskich wyrzutni rakiet balistycznych, co stanowi – zdaniem strony izraelskiej – znaczącą część arsenału irańskich wojsk rakietowych. Kilka eksplozji było słychać we wtorek po południu w okolicach Isfahanu w środkowym Iranie, gdzie znajdują się zakłady nuklearne, gdzie m.in. prowadzone są prace nad przetwarzaniem uranu.

W poniedziałek wojska izraelskie zaatakowały dzielnicę 3. w Teheranie, w tym siedzibę państwowej telewizji. We wtorek nad ranem polskiego czasu prezydent USA Donald Trump napisał w Truth Social, że „wszyscy powinni natychmiast opuścić Teheran”. Wcześniej do ewakuacji 12-milionowego miasta wzywał Izrael.

W Ammanie, stolicy Jordanii, w czwartek wylądował polski samolot wojskowy, by zabrać do kraju ewakuowaną z Izraela grupę 65 Polaków. Pierwsza grupa ewakuowanych dotarła do kraju już w środę rano, zostali oni w konwoju dowiezieni do Egiptu, skąd wylecieli do Warszawy. Na pokładzie samolotu było 130 obywateli polskich, ale także obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy – łącznie 154 osoby.

Izraelski minister obrony Israel Kac nazwał atak na szpital „zbrodnią wojenną najgorszego rodzaju”, za którą odpowie najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei . Ogłosił, że wraz z premierem Biniaminem Netanjahu wydał rozkaz zintensyfikowania ataków na cele w Iranie i związane z rządem, by wyeliminować zgrożenie dla Izraela i zdestabilizować reżim ajatollahów. Według Kaca Chamenei „nie może dłużej istnieć”. Dodał też, że Siły Obronne Izraela zostały poinstruowane i wiedzą, że by mogły osiągnąć wszystkie swoje cele, ten człowiek absolutnie nie powinien dalej żyć. Dwóch amerykańskich urzędników w tym tygodniu ujawniło, że Donald Trump sprzeciwił się izraelskim planom zabicia Chameneia. Sam prezydent przyznał potem, że nie ma takich planów, „przynajmniej na razie”.

Izrael wciąż atakuje cele wojskowe i nuklearne w Iranie, w odwecie w jego kierunku wystrzeliwane są rakiety balistyczne (od zeszłego piątku było ich ok. 400). W czwarte nad ranem Iran wystrzelił na Izrael ok. 30 rakiet balistycznych. Jeden z pocisków uderzył w stary, niedawno ewakuowany budynek oddziału chirurgicznego Centrum Medycznego Soroka w Beer Szewie na południu kraju, kilka innych budynków też zostało uszkodzonych. W chwili ataku pacjenci i personel przebywali w schronach, jednak kilka osób zostało lekko rannych w wyniku fali uderzeniowej. Tego dnia rano rakiety spadły też w pobliżu Holonu i Ramat Gat.

Skoordynowaną z Iranem operację ostrzelania rakietami balistycznymi Jaffy w środkowym Izraelu przeprowadzili z kolei jemeńscy rebelianci Huti. Większość ich pocisków została jednak zestrzelona, więc atak nie przyniósł ofiar w ludziach. W odwecie Izrael zaatakował główne porty morskie Huti w Hudajdzie i Salifie, a także lotnisko w Sanie. W jednym z ataków w Jemenie ranny miał zostać szef sztabu bojowników Huti.

Konsul honorowy Polski w Betlejem organizuje wyjazd Polaków z Izraela na zasadach komercyjnych. Nieodpłatnie rodaków ewakuować chce polskie MSZ. Według danych resortu chęć opuszczenia Izraela deklaruje co najmniej 200 osób zarejestrowanych w programie Odyseusz. Jak napisał w niedzielę wieczorem na X szef KPRM Jan Grabiec, dla celów ewakuacji przygotowane będą „zarówno loty wojskowe, jak i lotnictwo cywilne”.

Trump: czas na porozumienie. Netanjahu: możliwe obalenie reżimu

W niedzielę o wojnie Izraela z Iranem kilkukrotnie wypowiadał się prezydent USA Donald Trump. Pytany o rolę USA w działaniach Izraela na antenie ABC News zapewniał: „Nie jesteśmy zaangażowani. Możliwe, że się zaangażujemy. Ale w tej chwili nie jesteśmy zaangażowani”. Po południu na swojej platformie społecznościowej Trump Social sugerował, że „Iran i Izrael powinny zawrzeć porozumienie”. Dobrej myśli był także przed wylotem do Kanady na szczyt G7. Mówił wtedy, że „przyszedł czas na porozumienie” i że „są na to dobre szanse”. Zapewnił także, że USA nadal będą pomagać Izraelowi w obronie przed rakietami z Iranu, a z premierem Beniaminem Netanjahu dogaduje się dobrze.

Ten ostatni co prawda zapewniał w niedzielę w Fox News, że „robi i będzie robił to, co musi”, by wyeliminować „egzystencjalne zagrożenie” ze strony Iranu i jego programu atomowego. Zasugerował także, że izraelskie naloty mogą przyczynić się do obalenia reżimu w Teheranie, ale „zależy to od Irańczyków”.

Abbas Aragczi, szef irańskiego MSZ, oskarżył w niedzielę Radę Bezpieczeństwa ONZ o „obojętność” wobec ataków Izraela na jego kraj.

Izrael nie ustaje w atakach na cele w Iranie

Z kolei w Iranie, jak informują tamtejsze media, na skutek izraelskich ataków od piątku zginęły co najmniej 224 osoby, w 90 proc. cywile. Lokalna prasa podała za resortem zdrowia, że wśród ofiar jest „wiele dzieci” i kobiet, a do szpitala trafiło ponad tysiąc rannych. Według Agencji Reutera w izraelskich atakach, także w zamachach samochodowych, zginęło co najmniej 14 irańskich naukowców zajmujących się energią jądrową. Rząd Iranu wzywa obywateli, by chronili się w otwartych całą dobę meczetach, szkołach i stacjach metra.

W niedzielę w teherańskich budynkach rządowych w skoordynowanym ataku doszło do wybuchu pięciu bomb, zbombardowane zostało także irańskie ministerstwo sprawiedliwości, budynki resortu spraw zagranicznych i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRCG). Izrael uderzył z powietrza w trzy lotniska: Mehrabad w Teheranie, Payam w Karadżu oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Teheran-Imam Chomeini.

W ciągu dnia i wieczorem zaatakowane zostały również m.in. fabryka dronów w Isfahanie, produkująca radary i sprzęt dla irańskiej armii fabryka elektroniki w Szirazie, pola naftowe blisko miasta Ahwaz, samolot cysterna na lotnisku w Meszhedzie i kilkadziesiąt wyrzutni rakiet ziemia-ziemia rozlokowanych na zachodzie Iranu.

Według izraelskich danych od piątku w zmasowanych atakach zginęło blisko 20 wysokich rangą irańskich dowódców wojskowych, wśród nich m.in. szef sztabu generalnego irańskiej armii gen. Mohammad Bageri i dowódca IRCG gen. Hosejn Salami. W niedzielę do tego grona dołączył szef wywiadu IRGC gen. Mohammad Kazemi i dwóch generałów z tej jednostki: Hassan Mohaghegh i Mohsen Bagheri.

W niedzielę po południu Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło Polakom pilne opuszczenie Iranu drogą lądową.