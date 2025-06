Izrael zaatakował, Iran bierze odwet. Donald Tusk: „Od II wojny nie byliśmy tak blisko globalnego konfliktu”

To była bardzo niespokojna noc, zarówno w Izraelu, jak i w Iranie. W kierunku Izraela Iran wystrzelił ok. 150 rakiet balistycznych w czterech salwach, część z nich zestrzelono. Atak trwa. Syreny alarmowe uruchomiono w całym kraju, także w sobotę nad ranem. Wojsko nakazało mieszkańcom przebywać w pobliżu schronów. W atakach rannych zostało ponad 70 osób, jedna kobieta zmarła z odniesionych ran, są również dwie inne ofiary śmiertelne, które zginęły w wyniku bezpośredniego uderzenia pocisku w centralnym Izraelu. Eksplozje słychać było m.in. w Tel Awiwie i Jerozolimie, ale służby ratownicze pracowały w całym kraju. Już w piątek wieczorem Iran zaczął wysyłać w kierunku Izraela salwy rakiet balistycznych, z czego większość została przechwycona. Niektóre z nich uderzyły w budynki, są też szkody wywołane przechwytywaniem pocisków.

W sobotę od rana też jest bardzo niespokojnie. Irańska agencja Tasnim podała, że obrona powietrzna znowu próbuje przechwycić izraelskie pociski w okolicach Tebrizu, Chorramabadu i Kermanszahu. Z kolei agencja Fars zapowiedziała, powołując się na źródła w armii, że Iran będzie kontynuował ataki, a w najbliższych dniach celem mogłyby się stać amerykańskie bazy w regionie.

W Teheranie już w piątkowy wieczór uruchomiono system obrony przeciw powietrznej w związku z kolejnym izraelskim atakiem, miastem wstrząsnęły silne eksplozje. Nad stołecznym lotniskiem Mehrabad unosiły się płomienie i kłęby dymu. W piątkowy wieczór irańskie media podawały, że w okolicy ośrodka nuklearnego Fordo, umieszczonego ok. 100 m pod ziemią, było słychać dwie silne eksplozje. Wybuchy docierały także z Isfahanu. „Doszło do ograniczonych zniszczeń na niektórych obszarach w ośrodku wzbogacania uranu w Fordo" - powiedział rzecznik irańskiej organizacji energii atomowej Behruz Kamalwandi.

Według ambasadora Iranu przy ONZ Amira Saeida Irvaniego w wyniku izraelskich ataków w Iranie zginęło co najmniej 78 osób, a 320 zostało rannych. Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei zagroził, że jego kraj „nie zadowoli się półśrodkami” w odpowiedzi na ataki Izraela. Jeden z wysokich przedstawicieli irańskich władz cytowany przez telewizję CNN zagroził także atakami na bazy państw trzecich w regionie wspierających Izrael. Wiadomo, że takiej pomocy udzieliły Stany Zjednoczone, zadeklarowała ją także Francja.

Irańskie media podały, że w izraelskich atakach zginęło dwóch zastępców szefa sztabu generalnego: generał Gholamreza Mehrabi i generał Mehdi Rabbani.

Z apelem o deeskalację do stron konfliktu zwrócił się sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres: „Izraelskie bombardowania irańskich instalacji nuklearny. Irańskie ataki rakietowe na Tel Awiw. Dość eskalacji” – napisał w serwisie X. Podkreślił też, że „pokój i dyplomacja muszą zwyciężyć”.

„Konfrontacja między Izraelem a Iranem zmierza w kierunku regularnej wojny w regionie, która może zdestabilizować cały świat. Od II wojny światowej nie byliśmy tak blisko globalnego konfliktu. Europa i USA muszą zjednoczyć swoje wysiłki, aby powstrzymać dalszą eskalację. Nadal nie jest za późno!” - napisał na tym samym portalu premier Donald Tusk.

The confrontation between Israel and Iran is moving towards a regular war in the region that may destabilise the whole world. Since WWII we haven’t been so close to a global conflict. Europe and the US must unite their efforts to stop further escalation. It is still not too late!