Operacja „Powstający Lew”: Izrael zaatakował Iran. Teheran bierze odwet, „to już wojna”

Izraelskie siły zbrojne twierdzą, że chodzi o uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej. W odpowiedzi Teheran odpalił ponad setkę dronów i dwie serie pocisków balistycznych.

Między stronami w piątkowy wieczór znów doszło do wymiany. Irańskie media podają, że w okolicy ośrodka nuklearnego Fordow, umieszczonego ok. 100 m pod ziemią, było słychać dwie silne eksplozje. Wybuchy docierały także z Isfahanu.

Rzecznik irańskich sił zbrojnych gen. bryg. Abolfazl Szekraczi już po nocnym ataku oświadczył w państwowej telewizji, że Izrael i USA zapłacą „wysoką cenę”. Kilka godzin później Iran odpalił ponad setkę dronów. Skierowane niedawno do Jordanii amerykańskie myśliwce F-15 pomagają je strącać, kilka przechwyciła jordańska obrona powietrzna. Izraelska armia przechwytywała bezpilotowce nad Arabią Saudyjską i Syrią.

Najwyższy przywódca Ali Chamenei zagroził, że nie zadowoli się półśrodkami. W piątek ok. godz. 20 polskiego czasu (21 w Jerozolimie i 21:30 w Teheranie) Iran odpalił dwie serie pocisków balistycznych, a w całym Izraelu uruchomiono syreny alarmowe. Wojsko nakazało mieszkańcom przebywać w pobliżu schronów. Eksplozje były słyszane w Jerozolimie i okolicach Tel Awiwu. Media donoszą o co najmniej 40 osobach rannych, w tym dwóch w stanie krytycznym. Na przedmieściach Tel Awiwu Ramat Gan zostało uszkodzonych dziewięć budynków mieszkalnych.

Iran: To już jest wojna

Celem ataku Izraela nocą z czwartku na piątek były obiekty nuklearne, ale również wojskowe, związane z programem balistycznym. Izrael twierdzi, że zniszczył dziesiątki radarów i wyrzutni rakiet ziemia-powietrze. W sumie ponad 200 samolotów uderzyło w blisko setkę celów; mówi się, że zginęli czołowi naukowcy pracujący nad programem nuklearnym. Irańskie media donoszą, że zginęli również dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hossein Salami oraz szef sztabu Mohammed Bagheri. Eksplozje było słychać w samym Teheranie i w ośrodku nuklearnym Natanz, który został poważnie uszkodzony.

Według lokalnych mediów Izrael od lat przygotowywał się do tej operacji. Wojsko i Mosad stworzyły bazę dronów w jednym z budynków nieopodal Teheranu, potem użytych w ataku na irańskie wyrzutnie rakietowe. Udało się przemycić też komandosów i pojazdy do transportu sprzętu i umieścić pociski w pobliżu obiektów obrony przeciwpowietrznej. Według „Jerusalem Post” Izrael prowadził w ostatnich dniach akcję dezinformacyjną, żeby uśpić czujność irańskich władz i obniżyć poziom gotowości. Temu miały służyć m.in. rozsiewane informacje o wakacjach Netanjahu i rzekomym sporze Izraela z USA.

Działania izraelskiej armii Teheran uznał za wypowiedzenie wojny. W podobnym tonie wypowiedział się premier Izraela Beniamin Netanjahu, podkreślając, że to nie jest jednodniowa akcja, a operacja, której celem jest zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. W piątek ujawnił, że decyzja o ataku zapadła w listopadzie 2024 r., po zabiciu lidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha. USA zostały uprzedzone, choć uderzenie planowano pierwotnie na kwiecień.

Izrael atakuje Iran

Izraelskie siły zbrojne (IDF) oświadczyły, że celem operacji jest uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej. W ich ocenie Teheran ma dość uranu, by uzbroić się do poziomu nuklearnego i wyprodukować 15 sztuk broni w kilka dni. „Rozpoczęliśmy ofensywę, bo już czas. Osiągnęliśmy punkt, z którego nie ma odwrotu – ogłosił szef sztabu izraelskiej armii Eyal Zamir. – To brzemienna w skutki operacja, której celem jest zapobieżenie egzystencjalnemu zagrożeniu ze strony wroga, który chce nas zniszczyć. Nie możemy czekać na kolejną okazję do działania, nie mamy wyboru. Będziemy walczyć i mamy jeden cel: zapewnić bezpieczniejszą przyszłość Państwu Izrael i jego obywatelom”.

Natomiast premier Netanjahu stwierdził, że chodzi o zapobieżenie „nuklearnemu Holokaustowi”. Jak dodał, Izrael zapewnia bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale również Europie i Stanom Zjednoczonym. „Operacja będzie prowadzona tak długo, jak to będzie konieczne” – ogłosił. Skąd kryptonim „Powstający Lew”? W czwartek Netanjahu umieścił w szczelinie Ściany Płaczu w Jerozolimie karteczkę z napisem „Lud powstanie jak lew”.

Minister obrony Jisra’el Kac ostrzegł Izraelczyków, że Iran może odpowiedzieć, dlatego ogłosił w kraju stan wyjątkowy, odwołano loty do i z Izraela, zajęcia w szkołach i zgromadzenia publiczne, zamknięto zakłady pracy, poza świadczącymi niezbędne usługi, a także centra handlowe, miejsca kultu i placówki kulturalne. Wojsko otworzyło dla mieszkańców kilka podziemnych parkingów.