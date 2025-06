Operacja „Powstający Lew”: Izrael zaatakował Iran. Teheran uznał, że to wojna

Izraelskie siły zbrojne twierdzą, że chodzi o uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej. Jeszcze kilka godzin wcześniej Donald Trump ogłosił wyraźnie, że chce, by Izrael się w tej sprawie wstrzymał. W odpowiedzi Iran odpalił ponad 100 dronów w kierunku Izraela, a w piątek wieczorem kolejne serie pocisków.

Według władz w Teheranie działania izraelskiej armii są jednoznaczne z deklaracją wojny. W podobnym tonie wypowiedział się również premier Izraela Beniamin Netanjahu, który przyznał, że nie jest to jednodniowa akcja, ale operacja, która ma na celu zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Netanjahu przyznał w piątek, że decyzja o ataku została podjęta w listopadzie 2024 r. po zabiciu lidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha, USA były o nim uprzedzone, choć pierwotnie planowano go na kwiecień, jednak z różnych przyczyn został on opóźniony.

Celem nocnego ataku były obiekty nuklearne, ale również wojskowe, związane z programem balistycznym. Izrael twierdzi, że zniszczył dziesiątki radarów i wyrzutni rakiet ziemia–powietrze. W sumie ponad 200 samolotów uderzyło w około setkę celów w Iranie; mówi się, że zginęli czołowi naukowcy pracujący nad programem nuklearnym. Irańskie media potwierdziły, że zginął również dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hossein Salami oraz szef sztabu Mohammed Bagheri. Według doniesień agencji Reutera najwyższy przywódca ajatollah Chamenei żyje i jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji. Eksplozje było słychać w samym Teheranie i w ośrodku nuklearnym Natanz, który został poważnie uszkodzony.

Według izraelskich mediów Izrael przygotowywał się do tej operacji od lat. Miała zostać ona przeprowadzona we współpracy wojska i Mosadu, którym udało się stworzyć bazę dronów w jednym z budynków nieopodal Teheranu, które potem zostały użyte do ataku na irańskie wyrzutnie rakietowe. Izraelowi udało się też przemycić do Iranu komandosów, a także pojazdy służące do transportu różnego rodzaju sprzętu, a także umieścić odpowiednie pociski w pobliżu obiektów obrony przeciw powietrznej w centralnej części kraju. Według „Jerusalem Post” Izrael miał też prowadzić w ostatnich dniach akcję dezinformacyjną, która miała uśpić czujność irańskich władz i obniżyć poziom gotowości. Służyć temu miały m.in. rozsiewane nieprawdziwe informacje na temat rzekomych wakacji premiera Netanjahu w najbliższych dniach i równie nieprawdziwe wypowiedzi mające świadczyć o sporze Izraela z USA.

Izrael atakuje Iran

Izraelskie siły zbrojne (IDF) oświadczyły, że celem operacji jest uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej. W ich ocenie Teheran ma dość uranu, by uzbroić się do poziomu nuklearnego i wyprodukować 15 sztuk broni w kilka dni. „Rozpoczęliśmy ofensywę, bo już czas. Osiągnęliśmy punkt, z którego nie ma odwrotu – ogłosił szef sztabu izraelskiej armii Eyal Zamir. – To brzemienna w skutki operacja, której celem jest zapobieżenie egzystencjalnemu zagrożeniu ze strony wroga, który chce nas zniszczyć. Nie możemy czekać na kolejną okazję do działania, nie mamy wyboru. Będziemy walczyć razem i mamy jeden cel: zapewnić bezpieczniejszą przyszłość Państwu Izrael i jego obywatelom”.

Natomiast premier Beniamin Netanjahu stwierdził, że chodzi o zapobieżenie „nuklearnemu Holokaustowi”. Jak dodał, Izrael zapewnia w ten sposób bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale również Europie i Stanom Zjednoczonym. „Izrael rozpoczął operację »Powstający Lew«, ukierunkowaną operację wojskową mającą na celu wyeliminowanie irańskiego zagrożenia dla przetrwania Izraela. Będzie prowadzona tak długo, jak to będzie konieczne” – ogłosił. Skąd taki kryptonim operacji? Okazuje się, że w czwartek Netanjahu umieścił w szczelinie Ściany Płaczu w Jerozolimie karteczkę z napisem „Lud powstanie jak lew”.

W Izraelu ok. 3:45 nad ranem włączono syreny ostrzegawcze, by przygotować mieszkańców na potencjalny odwet. Minister obrony Jisra’el Kac ostrzegł, że Iran może wkrótce odpowiedzieć, dlatego ogłosił w kraju stan wyjątkowy, odwołano wszystkie loty do i z Izraela, zajęcia w szkołach i zgromadzenia publiczne, zamknięto zakłady pracy, poza świadczącymi niezbędne usługi, a także centra handlowe, miejsca kultu i placówki kulturalne. Mieszkańców poinformowano, że klatki schodowe nie są wystarczającym schronieniem w razie ataku rakietami balistycznymi, nakazano im więc przebywać w pobliżu schronów i specjalnie wyznaczonych miejsc. Wojsko otworzyło też kilka podziemnych parkingów. Osiem godzin później izraelska armia poinformowała, że zakończyła działania w Iranie, kilkanaście minut wcześniej odwołano też polecenie dla mieszkańców, by przebywali blisko schronów.

Rzecznik irańskich sił zbrojnych gen. bryg. Abolfazl Szekraczi oświadczył w państwowej telewizji, że Izrael i USA zapłacą „wysoką cenę”. Kilka godzin później Iran odpalił w kierunku Izraela ponad 100 dronów. Skierowane niedawno do Jordanii amerykańskie myśliwce F-15, pomagają je strącać, kilka z nich przechwyciła też jordańska obrona powietrzna, ponieważ wleciały one nad terytorium tego kraju. Izraelska armia przechwytywała bezpilotowce nad Arabią Saudyjską i Syrią. Wczesnym popołudniem czasu izraelskiego pojawiły się informacje o kolejnych atakach za pomocą dronów w okolicach lotniska Tabriz na północnym zachodzie Iranu.

W piątek wczesnym wieczorem irańskie media podały, że w okolicy ośrodka nuklearnego Fordow, znajdującego się ok. 100 metrów pod ziemią, słyszane były dwie silne eksplozje. Leży on na południe od Teheranu, ok. 30 km od miasta Kom. Wybuch słyszano także w Isfahanie. Wieczorem wojsko nakazało ponownie Izraelczykom, by przebywali blisko schronów na wypadek odwetu ze strony Iranu. Ali Chamenei zagroził, że Iran nie zadowoli się półśrodkami w odwecie na Izrael. W piątek po godz. 20 polskiego czasu (godz. 21 w Jerozolimie i 21:30 w Teheranie) wojsko poinformowało, że Iran odpalił serię pocisków w kierunku Izraela, syreny alarmowe uruchomiono w całym kraju. Niedługo potem poinformowano o kolejnej serii irańskich rakiet. Eksplozje słyszane były w Jerozolimie i w okolicy Tel Awiwu, prawdopodobnie były one wynikiem przechwycenia przez izraelską obronę powietrzną. Media donoszą o kilkanaściorgu rannych w centralnym Izraelu.

Czytaj też: Celem będzie Iran? Co robią amerykańskie bombowce B-2 na wyspie Diego Garcia

Trump nie chciał

Na kilka godzin przed atakiem w nocy z czwartku na piątek prezydent Donald Trump wyraźnie oświadczył, że chce, aby Izrael powstrzymał się od atakowania Iranu, dopóki USA nie wyczerpią wszystkich opcji dyplomatycznych. Dodał jednak, że Teheran musi mocniej ustąpić w toczących się negocjacjach. „To bardzo proste, nie skomplikowane. Iran nie może mieć broni jądrowej” – stwierdził Trump. W piątek Trump zaznaczył, że nie zaaprobował izraelskich planów, ale nocne ataki nazwał „znakomitymi”.

Przypomnijmy: w najbliższą niedzielę specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff ma uczestniczyć w szóstej rundzie rozmów w tej sprawie w Omanie. Było więc pewne oczekiwanie, że przynajmniej do tego czasu rząd Beniamina Netanjahu powstrzyma się przed atakiem, chociaż w czwartek amerykańscy urzędnicy potwierdzili, że jest „w pełni gotowy” do jego przeprowadzenia. Już w środę USA zaczęły wycofywać swój personel z Bliskiego Wschodu, ewidentnie spodziewały się eskalacji.

Sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że „Izrael podjął jednostronne działania przeciwko Iranowi”. Jak dodał, USA nie są zaangażowane w ataki, a ich priorytetem jest ochrona amerykańskich sił w regionie. Nie jest jednak jasne, czy Ameryka nie udzieliła Izraelowi żadnego wsparcia, chociażby wywiadowczego albo przy tankowaniu samolotów w powietrzu. Z Izraela do Iranu jest ponad 2,5 tys. km – do tej pory wojsko nie dysponowało możliwościami samodzielnego przeprowadzenia takiej akcji. Co prawda od lat trwały starania o to, żeby je osiągnąć.

Czytaj też: Izrael w objęciach radykałów. Czy Netanjahu ma szansę utrzymać się u władzy?

Netanjahu robi ruch do przodu

Netanjahu od dawna powtarza, że nie dopuści, by za jego rządów Iran wszedł w posiadanie broni atomowej. W przeszłości Izrael próbował różnymi metodami zakłócić działanie irańskiego programu (m.in. używając wirusa komputerowego, zabijając naukowców, atakując obiekty wojskowe). Iran ma ponad 20 obiektów nuklearnych, pewna ich część ulokowana jest głęboko pod ziemią.

W czwartek Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) formalnie uznała, że po raz pierwszy od 20 lat Iran nie wypełnia swoich zobowiązań w sferze nuklearnej. W reakcji Iran zapowiedział, że zamierza otworzyć nowy zakład wzbogacania uranu, nie podał jednak szczegółów na temat jego lokalizacji.

Netanjahu, decydując się na atak teraz, w dodatku – jak się wydaje – wbrew woli amerykańskiego prezydenta, wykonuje klasyczny ruch do przodu. Chce pokazać się jako lider, który nie boi się podejmować trudnych decyzji, choćby wbrew Białemu Domowi. Liczy, że wykazując się zdecydowaniem, zjedna sobie część opinii publicznej, która obarcza go odpowiedzialnością za blamaż 7 października i wini o brak postępów w sprawie sprowadzenia do domu pozostających w Strefie Gazy 53 zakładników. W ostatnich dniach rząd Netanjahu osłabiał też konflikt wewnętrzny po przepychankach w sprawie obowiązkowej służby wojskowej dla ultraortodoksów. Opozycja złożyła wniosek o rozwiązanie parlamentu, ale nie uzyskał większości we wstępnym głosowaniu.

Wszystko zmieniło się w zeszłym roku

Termin ataku wydaje się nieprzypadkowy. Nie chodzi jedynie o postępy irańskiego programu nuklearnego, ale o ewidentną słabość reżimu po potężnych ciosach z zeszłego roku, gdy został obalony syryjski prezydent Baszar Asad, a Hezbollah został odcięty od dostaw broni z Iranu. Izrael liczy, że uda mu się jeszcze bardziej osłabić ajatollahów. I w jakiejś mierze ten cel osiągnął. W tej chwili sporo zależy od tego, jak Teheran odpowie.

Sytuacja może eskalować do większej wojny w regionie, chociaż nie jest to przesądzone. Są pierwsze reakcje państw Zatoki Perskiej. Katar stanowczo potępił atak Izraela, nazywając go „rażącym naruszeniem” suwerenności Iranu, w podobnie ostrych słowach zareagowały Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wyraziły głębokie zaniepokojenie jego potencjalnymi konsekwencjami dla stabilności regionalnej. Słowa potępienia popłynęły również z Arabii Saudyjskiej i Omanu, gdzie miały być kontynuowane rozmowy z Iranem.

W 2024 r. Iran złamał dotychczasowe reguły gry na Bliskim Wschodzie, zamieniając zastępczą wojnę z Izraelem w otwarty konflikt. Nocą z 13 na 14 kwietnia, w odpowiedzi na atak na konsulat w Damaszku, Teheran odpalił 180 pocisków balistycznych, 170 dronów i dziesiątki pocisków manewrujących. Udało się je odeprzeć dzięki wsparciu sojuszników, w tym USA i państw regionu. Izrael odpowiedział 19 kwietnia 2024 r., atakując system obrony przeciwlotniczej S-300, chroniący obiekt nuklearny w Isfahanie.

1 października 2024 r. Iran znów uderzył, mszcząc się m.in. za zabicie szefów Hezbollahu, Hamasu oraz generała Strażników Rewolucji. Tym razem odpalił ponad 200 pocisków balistycznych. W odpowiedzi Izrael zaatakował dziesiątki celów w Iranie, w tym pozostałe systemy rakiet przeciwlotniczych S-300, znaczną część zdolności produkcyjnych pocisków balistycznych i jeden niewielki obiekt nuklearny w Parczin.