Rosja nie zamierza ginąć za Teheran, ale chce rozwiązać ten konflikt. Będzie gejmczendżer?

Aktywność Władimira Putina może sprawiać wrażenie powrotu Kremla do polityki globalnej. Tymczasem Rosja nie ma szans stać się gejmczendżerem w tym konflikcie. Nie ma wystarczającej sprawczości, tym bardziej nie chce „ginąć za Teheran”.

Rosja chętnie pomoże rozwiązać konflikt między Izraelem a Iranem – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin jako jeden z pierwszych przywódców odbył rozmowy z prezydentem Iranu i premierem Izraela. Masudowi Pezeszkianowi złożył kondolencje i potępił agresję Izraela. Beniamina Netanjahu zapewnił, że służy wsparciem jako mediator.

Nazajutrz skontaktował się z Trumpem pod pretekstem jego 79. urodzin. Putin przypomniał mu, że Kreml już wcześniej proponował wywóz wysoko wzbogaconego uranu z Iranu i przetworzenie go na paliwo do reaktorów cywilnych. „Propozycja jest aktualna. Ale oczywiście teraz sprawa zrobiła się poważnie skomplikowana” – oznajmił Pieskow. Putin skontaktował się też z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Ankara, podobnie jak Moskwa, oskarża Izrael o stworzenie zagrożenia dla regionu i pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych. Obaj przywódcy wezwali do natychmiastowego zawieszenia broni i zaproponowali rozwiązanie kwestii spornych, w tym dotyczących irańskiego programu nuklearnego, za pomocą środków dyplomatycznych.

Czytaj też: Donald Trump za wszelką cenę chce uniknąć wojny z Iranem. Ale czy ma inne wyjście?

Rosja nie chce ginąć za Teheran

Aktywność Putina może sprawiać wrażenie, że Kreml wraca do globalnej polityki.