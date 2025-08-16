Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Świat

Putin trafił Trumpa w najbardziej bolesne miejsce: własny wizerunek. Czy to coś zmieni?

16 sierpnia 2025
Szczyt na Alasce. Prezydent USA, przypisujący sobie mistrzostwo świata w biznesie, nie uzyskał z tej inwestycji żadnego liczącego się zwrotu. 15 sierpnia 2025 r. Szczyt na Alasce. Prezydent USA, przypisujący sobie mistrzostwo świata w biznesie, nie uzyskał z tej inwestycji żadnego liczącego się zwrotu. 15 sierpnia 2025 r. Forum
Trump przegrał, ale mogło być gorzej. Może to, co wydarzyło się na Alasce, zmieni jego podejście do człowieka, któremu przyjacielskie traktowanie się nie należy.

Okazała się to kompletnie bezużyteczna wyprawa na koniec świata. Nie było złotego runa na Alasce, Donald Trump nie uzyskał od Władimira Putina niczego istotnego – żadnych ustępstw ani obietnic, żadnych deklaracji współpracy w sprawie Ukrainy, żadnej przychylności wobec warunków i żądań Zachodu, żadnych w zasadzie konkretów.

Pakiet „all inclusive” dla Putina

Zaproszony, by „poszukiwać pokoju” – jak wielkimi literami głosiło hasło owego spotkania – odmówił podpisania się pod tym celem w jego najważniejszym zakresie: zakończenia wojny. Nic nie dały wszystkie gesty Trumpa, rażące jednostronnością, uległością i szczodrością – od samego zaproszenia Putina do USA przez powitanie na czerwonym dywanie i przejażdżkę prezydenckim samochodem.

Czytaj też: Triumf Putina, kompromitacja Trumpa. Nie ma żadnej strategii gry z Rosją

Prezydent USA, przypisujący sobie mistrzostwo świata w biznesie, nie uzyskał z tej inwestycji żadnego liczącego się zwrotu. Już mina Trumpa, gdy Putin perorował w czasie wspólnych oświadczeń, wiele wyrażała. Gospodarz tego podium był wyraźnie niezadowolony, znudzony i niewerbalnie wyrażał złość, może na gościa, a może na samego siebie, że to wszystko się wydarzyło.

Sam mówił więc niewiele, znacznie krócej od Putina, a potem po prostu wyszedł. Lubujący się w słownym fechtunku z dziennikarzami, Trump zrezygnował z odpowiedzi na ich pytania mimo krzyków dziesiątek reporterów próbujących wymusić jakąś reakcję po tym, jak musieli przejechać nieraz pół świata, by być świadkami tej „historycznej chwili”.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
Reklama