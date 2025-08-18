Kulisy obrad w Białym Domu. Zełenski na spotkanie z Trumpem wejdzie sam. Polska odpuszcza temat

Komplikuje się sytuacja Ukrainy i Europy przed spotkaniem w Waszyngtonie. Niewykluczone, że Wołodymyr Zełenski zostanie zmuszony do ustępstw, a europejska tarcza ochronna nie zadziała. Warszawa demonstracyjnie odpuszcza temat.

W specjalnym wydaniu cyklu „Polityki” o sprawach międzynarodowych dzielimy się informacjami zza kulis na temat aktualnego stanu negocjacji między USA, Rosją, Ukrainą i państwami europejskimi. Piszemy również o powodach wycofania się Polski z tej inicjatywy i możliwych tego konsekwencjach. Wreszcie: analizujemy skutki ewentualnego zawieszenia broni, pokoju, kolejnych ruchów Rosji i zmian w architekturze bezpieczeństwa Europy, zarówno w ramach NATO, jak i Unii Europejskiej.

Marco Rubio robi dobrą minę do złej gry

Czy Ameryka zgodziła się na żądania terytorialne Rosji? Jak słyszymy od źródeł na szczeblu ministerialnym jednego z państw Unii, nie ma dowodu na to, o czym w weekend pisał „New York Times”: że Amerykanie zgodzili się na Alasce, by Rosjanie przejęli kontrolę nad Donbasem w zamian za zamrożenie działań wojennych na obecnej linii frontu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio miał zaprzeczyć tym doniesieniom w rozmowach z europejskimi partnerami – donosi nasze źródło. Niewykluczone, że w tak dynamicznym otoczeniu sytuacja mogła ulec zmianie w ostatnich godzinach. Wiemy na pewno, że Rubio w weekend starał się uspokajać europejskich liderów.

Co by to oznaczało w praktyce? Wchodzi w grę kilka niewykluczających się opcji.