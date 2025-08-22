Często dyskutuje się o takich czy innych ziemiach w Ukrainie, a tak się składa, że Rosji chodzi o coś znacznie więcej. Popatrzcie na mapę.

Na froncie

Ukraińska 414. Brygada Bezpilotowych Systemów Latających „Ptaki Madziara” dokonała ataku na skład paliw w miasteczku Unecza między Briańskiem a granicą z Białorusią. Wybuchł pożar. To 65 km od granicy z Ukrainą, a brygada nie zajmowała się dotąd uderzeniami na większy zasięg. Specjalizowała się w niszczeniu obiektów pola walki (czołgów, dział, wyrzutni rakietowych itp.) na froncie i bliskim zapleczu.

Działały też ukraińskie drony dalekiego zasięgu – uderzyły w rafinerię w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim.

Rosjanie wysłali wczoraj 546 dronów rodziny Gerań (rosyjski odpowiednik Shaheda), z bombowców strategicznych odpalili 18 pocisków skrzydlatych Ch-101, a z okrętów Floty Czarnomorskiej – 12 pocisków 3M14 Kalibr. Co ciekawe, skupili się na zakarpackim rejonie Ukrainy przy granicy ze Słowacją, Węgrami, Mołdawią i Rumunią, czyli terenach, które wcześniej nie były atakowane.

Na północy, w obwodzie sumskim, trwały ataki nękające, ale linia frontu się nie przesunęła. Rosjanie dokonują w pobliżu wielu uderzeń lotniczych, codziennie spada 30–50 kierowanych bomb. Na sąsiednim odcinku, w północnej części obwodu charkowskiego, atakują z kolei pieszo. Ukraińcy twierdzą, że w tym rejonie wróg od dłuższego czasu nie używa czołgów. Ostrzały artyleryjskie i bombardowania też nieco osłabły. Jedyny obszar, gdzie ataki Rosjan były silniejsze, to osiedle miejskie Wełykyj Burłuk ok. 50 km od Kupiańska, na wschód od Wołczańska. Ten teren był dotychczas nieaktywny, bo jest leśny, nie ma tu większych osiedli ludzkich, sieć drogowa jest słaba.