Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
5 września 2025
Świat

1290. dzień wojny. Albo to, albo kopanie umocnień pod Warszawą. Co może misja zachodnich wojsk?

5 września 2025
Koalicja chętnych i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Paryż, 3 września 2025 r. Koalicja chętnych i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Paryż, 3 września 2025 r. The Presidential Office of Ukraine / mat. pr.
Tak należy na to patrzeć: czy Rosję da się zatrzymać w Ukrainie, żeby jej ekspansja nie rozlała się dalej? Wydaje się, że bez wojsk „koalicji chętnych” nie da się tego zrobić.
Lech Mazurczyk

Rosjanin z Kaługi nakłaniał Ukraińców do ataku na zakład budowy przyrządów Tajfun, bo nie otrzymał pensji. „Chochoły, proszę, uderzcie w fabrykę wojskową”. Mówisz i masz. Dwa dni temu przyleciały drony. Z produkowanym tu radarem kierowania ogniem integruje się rakietowy przeciwokrętowy system brzegowy Bał, system rozpoznania radioelektronicznego Monolit-B, radiolokatory obserwacji przestrzeni powietrznej Pozitiw-M itd.

Drony uderzyły też w rafinerię w Riazaniu – zapłonęła jasnym ogniem. Ceny paliw już zaczęły w Rosji rosnąć, a to napędza inflację. Oczywiście idealnie by było, gdyby paliwa po prostu zabrakło. Dobrym sygnałem jest reglamentacja w niektórych regionach.

Bayraktary TB-2 wznowiły operacje nad Morzem Czarnym i w obwodzie chersońskim, atakując pozycje rosyjskich systemów przeciwlotniczych po południowej stronie Dniepru.

Tymczasem Rosjanie pokazali, jak wiele lekcji odrobili od początku wojny. Kiedyś od wykrycia celu do wykonania ataku rakietami balistycznymi mijała co najmniej doba. Dziś to kilka minut. Co prawda mocno przestrzelili, odpalając cztery pociski Iskander o łącznej wartości 12 mln dol. na trzyosobową ukraińską grupę rozpoznawczą, ale sama możliwość wykonania uderzenia tuż po wykryciu celu jest, trzeba przyznać, imponująca. A z naszego punktu widzenia – mocno niepokojąca.

Waszyngton jak dwór Nerona

W wywiadzie dla prasy w Pekinie Władimir Putin powiedział, że Wołodymyr Zełenski nie jest legalnym prezydentem, bo ukraińska konstytucja w żaden sposób nie przewiduje przedłużenia jego kadencji (to nieprawda).

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
