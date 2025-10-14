Co z mapy, to z serca. Pytanie o państwo palestyńskie wciąż jest całkowicie abstrakcyjne

Koniec wojny w Strefie Gazy ma otworzyć drzwi „do palestyńskiego samostanowienia i państwowości”. Palestyńczycy coraz słabiej ją widzą i coraz mniej w nią wierzą.

Mohammed Masalme to trzydziestoparolatek z Beit Awwa, 14-tysięcznej wioski oddalonej o 10 min jazdy samochodem od Hebronu na Zachodnim Brzegu Jordanu. – Tam, za tymi wzgórzami, jest Gaza, w linii prostej jakieś 15 km, w praktyce to inna planeta. Nigdy tam nie byłem i jakoś nie wierzę, że kiedykolwiek będę – mówi. Droga wije się stromo pod górę, potem w dół, Gaza rzeczywiście jest na wyciągnięcie ręki. Ale tylko pozornie. Mohammed: – To Palestyna, ale w praktyce jesteśmy odseparowani nie tylko od Gazy, lecz także od innych palestyńskich miast przez izraelskie strefy wojskowe, osiedla. Ta nasza Palestyna jest głównie w naszych sercach, mniej na mapie.

Mimo powszechnej euforii po ogłoszeniu zawieszenia broni w Strefie Gazy wielu – jeśli nie większość – Palestyńczyków ma poczucie, że to zaledwie koniec kolejnej rundy walk. – Celem Izraela i w Gazie, i na Zachodnim Brzegu, jest pozbycie się Palestyńczyków. To już nawet nie jest tajemnicą, otwarcie mówią o tym izraelscy politycy – uważa Mohammed Alatar, palestyński dokumentalista.

Postkolonialne wymówki

Jak wielu mieszkańców Zachodniego Brzegu ma poczucie, że ich „państwo” to byt bardziej wirtualny niż faktyczny. Mimo że w 21-punktowym planie Donalda Trumpa wspomniano o możliwych „warunkach wytyczenia drogi do palestyńskiego samostanowienia i państwowości”.

– Palestyna nie istnieje, nawet po ostatnich krokach uznających ją przez szereg państw.