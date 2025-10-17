Trump i Putin w Budapeszcie. Kto tu rozdaje karty? Orbán triumfuje, Unia znów upokorzona

Nie ma żadnej gwarancji, że zapowiedziany przez prezydenta USA szczyt bilateralny w Budapeszcie z udziałem Władimira Putina przyniesie przełom w wojnie. Pokazuje to jednak po raz kolejny, że Bruksela straciła jakąkolwiek podmiotowość.

Domniemany i analizowany na całym świecie proukraiński zwrot w polityce Donalda Trumpa trwał tak krótko, że nie można go nawet nazwać zwrotem. Jak prawie wszystko w czasie jego drugiej kadencji, przynajmniej w zakresie polityki zagranicznej. Zapowiedzi presji celnej na Indie, ataki na europejskie kraje kupujące rosyjskie surowce, aluzje o możliwym przekazaniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk okazały się właśnie tym – zapowiedziami, atakami, aluzjami, niczym więcej.

Realnych efektów rozmaitych deklaracji Trumpa nie ma, bo nie może być – amerykańska polityka zagraniczna jest nieefektywna, Biały Dom wybił jej zęby, zwalniając tysiące urzędników, eliminując instytucje budujące demokratyczne soft power i przede wszystkim ustępując wobec dyktatorów jak świat długi i szeroki. Dzisiejsza dyplomacja Waszyngtonu to mieszanka chaosu, nieprzewidywalności, antyekspertyz i gróźb. Trudno spodziewać się silnej, dalekosiężnej strategii w takich ramach intelektualnych.

Czytaj też: Po szczycie w Szarm el-Szejk: Trump ogłasza sukces. A co naprawdę dzieje się w Gazie?

Trump znów zmienił front