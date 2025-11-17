Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
17 listopada 2025
Świat

1363. dzień wojny. Dywersja na torach to zapowiedź tego, co nas czeka. Gdzie popełniliśmy błąd?

17 listopada 2025
Okolice miejscowości Życzyn w powiecie garwolińskim Okolice miejscowości Życzyn w powiecie garwolińskim Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl
Rosjanie nie zatrzymają się na Ukrainie, co już jest niestety aż nadto widoczne. Sabotaż sieci kolejowej w Polsce to pierwsza jaskółka tego, co nastąpi.

Najpierw słowo o froncie w Ukrainie. Zadziwiające, że trwają jeszcze walki pod Pokrowskiem; Rosjanie zgotowali tu obrońcom kocioł. Jakim cudem Ukraińcy biją się nadal w okrążeniu? Walczą wciąż w południowo-zachodniej części Myrnohradu.

Sytuacja pogarsza się też w rejonie Hulajpola. Rosjanie próbują wedrzeć się na północ stąd, szturmy w rejonie Riwnopila i Uspienka prowadzi 127. Dywizja Zmechanizowana, w tym jej 218. Pułk Czołgów Gwardii i 394. Pułk Zmechanizowany Gwardii. Nieco bliżej Hulajpola naciera 38. Witebska Brygada Zmechanizowana Gwardii. Są tu też specjalsi z 14. Gwardyjskiej Brygady Specnazu GRU. Ukraińskie wojska trzymają się resztką sił i stopniowo cofają na zachód.

Były wiceprzewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Wiktor Miedwedczuk, który dziś mieszka w Rosji, stwierdził w wywiadzie, że Ukraina dzięki przyjaźni Moskwy zyska nowe życie i urośnie w siłę. Miedwedczuk jest typowany na przywódcę Ukrainy pod rosyjską kuratelą.

Czytaj też: Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą. Co zrobi Zełenski? Takiego kryzysu nie było od początku wojny

Dywersja na torach

Zaczęło się ok. godz. 22 w sobotę. Mieszkańcy usłyszeli wybuch – na tyle głośny, że zawiadomili policję. Patrol rozejrzał się po okolicy, ale co mógł stwierdzić? Było już ciemno, a od Miki do Życzyna tory biegną w lesie, nie ma żadnych domów. Las zajmuje ok. 9 km kw., 900 ha.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama