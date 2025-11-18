1364. dzień wojny. SOK działa raczej reaktywnie. Jak ochronić infrastrukturę kolejową przed dywersją?

Infrastruktura kolejowa jest bardzo rozbudowana, więc jej ochrona to zadanie niezwykle trudne. Wymaga znacznych sił i działań na wielu płaszczyznach.

W walkach pod Pokrowskiem Rosjanie usiłowali dotąd zamknąć w okrążeniu obrońców tego miasta i sąsiedniego Myrnohradu, nacierając od strony wschodniej, z miejscowości Rodyńskie, położonej na północ od Myrnohradu. Twarda ukraińska obrona, która nie dopuściła do pełnego domknięcia okrążenia, skłoniła Rosjan do wyprowadzenia natarcia od strony zachodniej, z rejonu północnego Pokrowska i z terenów na północ od miasta. Mimo rosyjskich wysiłków okrążenie ukraińskich wojsk wciąż nie jest do końca szczelne, w Myrnohradzie Ukraińcy nadal się bronią.

Według doniesień Rosja nadal próbuje uzupełniać swoje straty nowymi rekrutami. Rosyjski opozycyjny portal Ważnyje Istorii poinformował 17 listopada, że ​​dane dotyczące wydatków z budżetu federalnego Rosji pokazują, że 262,7 tys. osób podpisało kontrakty z rosyjskim ministerstwem obrony i otrzymało jednorazowe premie za zapisanie się do wojska w okresie od stycznia do września 2025 r. – średnio 29 tys. nowych rekrutów miesięcznie. Ukraiński Sztab Generalny podał z kolei, że siły rosyjskie ponosiły straty rzędu 28,4 do 48 tys. żołnierzy miesięcznie w okresie od stycznia do września 2025 r., ale są to zabici i ranni razem. Ponieważ część rannych po wyleczeniu wraca do służby, to niestety brak żołnierzy nadal Rosji nie grozi. Jedyną dobrą wiadomością jest to, że Rosjanie przypuszczalnie nie tworzą nadwyżki stanów osobowych, jak to im się udawało wcześniej.

Wśród uzbrojenia, jakie Ukraina zamierza zakupić od Francji do 2035 r., ma być m.in. 100 myśliwców Rafale F4. Wąskim gardłem jest tu szkolenie pilotów, szczególnie że Ukraina zamierza też zakupić do 130 szwedzkich myśliwców JAS 39E/F Gripen.