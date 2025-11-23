Przejdź do treści
Jędrzej Winiecki
23 listopada 2025
Świat

Atak na Dalekim Wschodzie. Ukraińcy znaleźli sposób, by ukruszyć sojusz Kima z Putinem

Pod koniec października ceremonię wmurowania kamienia węgielnego pod Muzeum Pamięci Czynów Bojowych uświetnił sam Kim Dzong Un. Pod koniec października ceremonię wmurowania kamienia węgielnego pod Muzeum Pamięci Czynów Bojowych uświetnił sam Kim Dzong Un. STR/AFP / East News
Bez kroplówki od Kima Putinowi dużo trudniej byłoby prowadzić wojnę. Ta pomoc nadal ma istotne znaczenie dla rosyjskich postępów na froncie.

Korea Północna nadal intensywnie wspiera Rosję w jej najeździe na Ukrainę. Wywiad zwaśnionej z Północą Korei Południowej twierdzi, że od września do Rosji trafiło ok. 5 tys. dodatkowych żołnierzy z jednostek inżynieryjnych, którzy mają się zająć odbudową infrastruktury. Jeszcze w ojczyźnie przeszli selekcję i szkolenia. Z kolei w okolicach frontu jest 10 tys. żołnierzy, oddanych do dyspozycji rosyjskiego prezydenta Władimira Putina przez satrapę z Północy Kim Dzong Una.

Sanktuarium wojenne Kima

Ukraina utrzymuje, że w walkach zginęło 600 z nich, a kilka tysięcy miało odnieść rany. Pretekstem do przerzucenia Koreańczyków tysiące kilometrów na zachód była ukraińska ofensywa pod Kurskiem z sierpnia zeszłego roku. Rosja uznała wtedy, że padła ofiarą agresji, i Kim Dzong Un szybko przyszedł jej z pomocą, szanując postanowienia dwustronnego traktatu o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, który podpisał z Putinem kilka tygodni wcześniej.

Mający hopla na punkcie tajemnic reżim z Pjongjangu w tym przypadku nie ukrywa przed poddanymi, że pomaga Putinowi w wojnie. Robi z tego propagandową cnotę. W stolicy trwa już budowa Muzeum Pamięci Czynów Bojowych, sanktuarium tej wojny. Pod koniec października ceremonię wmurowania kamienia węgielnego uświetnił sam Kim, towarzyszył mu rosyjski ambasador, a także rodziny poległych żołnierzy. Według Kima placówka będzie czciła „nieśmiertelność prawdziwych patriotów”. W okolicznościowym przemówieniu Kim podkreślił bohaterstwo swoich ludzi, którzy „niezłomną wolą” pomagają Rosji odnieść zdecydowane zwycięstwo i „niszczyć diabolicznych neonazistowskich najeźdźców”.

Jędrzej Winiecki

Dziennikarz działu zagranicznego „Polityki”. Pisze o polityce i społeczeństwach Europy, Azji i Afryki. A od czasu do czasu o życiu ptaków.
