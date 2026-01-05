Mało kto dostrzegł subtelne, ale znaczące różnice, a są głównie dwie: Ukraina jest demokratyczna, Wenezuela nie była i nie jest. Rosjanie chcą zmienić system władzy w Kijowie, podporządkować sobie państwo i naród. Amerykanie takich planów nie mają.

Jak donosi brytyjski tabloid „Daily Express”, Donald Trump jest wściekły na Władimira Putina, bo dowiedział się, że żadnego ataku na jego rezydencję nie było. Pewnie nie wie, że został wprowadzony w błąd nie tylko w tej jednej sprawie.

Tankowiec „Hyperion” płynący z Wenezueli nagle przepoczwarzył się ze statku pod banderą Gambii w statek pod banderą Rosji. Kto sprzedaje statek, który jest na morzu? Bez sprawdzenia, w jakim jest stanie technicznym? Rozrzutni ci Rosjanie.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i minister spraw zagranicznych Białorusi Michaił Ryżenkow podczas rozmowy telefonicznej 3 stycznia omówili operację USA w Wenezueli i ją wspólnie potępili. Mimo wszystko te protesty są dość anemiczne. Rosja wiele w Wenezuelę zainwestowała, to kolejna porażka polityki Putina. Tak bardzo liczył na dobre stosunki z USA, a tu masz.

Tymczasem sytuacja na frontach w Ukrainie bez większych zmian.

W obwodzie amurskim na dalekim wschodzie Rosji, w rejonie Magdagaczi, wykoleiło się 35 wagonów z węglem. Skutki awarii usuwają trzy pociągi ratownicze, ruch został wstrzymany. Rosyjska kolej jest nadwerężona, wykonuje wielką pracę przewozową na granicy swoich możliwości.

Z rosyjskich wpisów kondolencyjnych wynika, że padł kolejny śmigłowiec szturmowy Ka-52 Aligator. Wśród zabitych jest kpt. Albert Gajfulin. Rosja straciła już niemal połowę tej floty – widać aligatory są na wyginięciu.

W niedzielę doszło do awarii zasilania systemu ruchu lotniczego w FIR Ateny, niemal cała Grecja była sparaliżowana od godz. 9 do 17.