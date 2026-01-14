Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
14 stycznia 2026
Świat

1421. dzień wojny. Systemy obrony powietrznej Ukrainy i Rosji są „nieprzemakalne”. Ale nie wenezuelski

Ukraińscy żołnierze ćwiczą użycie lekkiego zestawu przeciwlotniczego Mistral, sierpień 2025 r. Ukraińscy żołnierze ćwiczą użycie lekkiego zestawu przeciwlotniczego Mistral, sierpień 2025 r. Vira Svitlo/SIPA / East News
Żaden system obrony powietrznej nie poradzi sobie z masowymi, regularnie powtarzającymi się atakami dronów i pocisków manewrujących. Ale gdy atakują samoloty z załogą, to już całkiem inna bajka.

Agencja Bloomberg podała, że ​​w wyniku rosyjskich ataków w zeszłym roku zginęło blisko 2,4 tys. cywilów w Ukrainie, a prawie 12 tys. zostało rannych, co stanowi wzrost o prawie 30 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Skala ataków z powietrza znacząco wzrosła od 2024 r., kiedy Rosjanie przeprowadzili jedynie trzy uderzenia z udziałem ponad 200 środków napadu powietrznego. W 2025 r. były już 42 takie ataki, a w jednym z uderzeń we wrześniu użyto aż 823 środki napadu powietrznego. Tendencja ta będzie się nasilać. Od początku wojny Rosja użyła w atakach w głąb Ukrainy 13,3 tys. pocisków i 142,3 tys. bezzałogowców dalekiego zasięgu.

W ciągu ostatnich dwóch nocy poważnie uszkodzono infrastrukturę energetyczną Ukrainy i trafiono terminal pocztowy w Charkowie. Ukraińskie drony zaatakowały natomiast Zakłady Beriewa w Taganrogu oraz fabrykę dronów Atlant Aero. Na Morzu Czarnym ukraińskie drony uszkodziły dwa tankowce transportujące rosyjską ropę: „Matildę” i „Delta Harmony”.

Na frontach sytuacja pozostaje zasadniczo bez zmian.

Obrona powietrzna to system

Na początku II wojny światowej niemiecka Luftwaffe uchodziła za potężną, niezwyciężoną machinę.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
